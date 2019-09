El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza satisfecho por la victoria ante el Girona y por la imagen del equipo . "Contra este tipo de rivales, que no te regalan la pelota, que no la pierden, hay que jugar así; hemos hecho un buen partido, limitando que no nos lleguen al área y buscando la velocidad sin entretenerte mucho. Estamos contentos porque éste era el partido que había que jugar y lo hemos ganado".

Unzué: "Nos ha faltado el espíritu de equipo que sí tiene el Cádiz"

El entrenador del Girona analizó el encuentro señalando que "el partido, como preveíamos, iba a ser complicado y así ha sido por la idea de juego que tiene el Cádiz, por lo bien que defiende. Hemos intentado llegar por dentro y por fuera, pero creo que hasta tres cuartos de campo sí hemos conseguido filtrar pases pero luego todo se quedaba en nada porque no dábamos bien el último pase". Halagos al rival. "Ellos han tenido sus transiciones, no excesivas, pero en las que han tenido hacen peligro. Nosotros hemos tenido mala suerte con el gol y un rival como el Cádiz si se pone por delante es aún más complicado. Han sabido llevar el ritmo y ni siquiera con los cambios hemos podido cambiar las cosas. Nos ha costado generar ocasiones y en la parte final hemos recibido el segundo gol en una situación de ir ya todos al ataque y de nuevo en una acción desafortunada". Todavía falta para ver al Girona que quiere. "Estamos en un periodo más que de adaptación diría que de mentalidad, pero no me quejo de la actitud de los jugadores. El partido que han intentado ejecutar es el que les he mandado, por lo que soy el máximo responsable. Hay que tener en cuenta que lo que no ha salido también ha sido por lo bien que lo ha hecho el Cádiz. Nada es casualidad. Cervera lleva el tiempo que lleva, no sólo tiene jugadores defensivos, también de banda, también con talento, pero por supuesto con ese espíritu de equipo que nosotros queremos". Por último, habló de la lesión de Jairo y la expulsión de Stuani. "Jairo en principio parece un problema en el tobillo y no sé el alcance, lo de Stuani, pues es un hombre experto pero el árbitro ha decidido sacar la segunda amarilla y lo perdemos parra enfrentarnos al Almería".