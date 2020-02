El entrenador del Cádiz se mostró en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza con cara de alivio por el punto sumado cuando peor se habían puesto las cosas ante un rival directo. "Contento por no haber perdido, porque ponerte abajo en casa ante un equipo como el Zaragoza... Ha habido 10 minutos que hemos visto que podíamos perder y de forma clara. En la primera parte ellos no han tirado a gol, y en la segunda, en una jugada que no va a ningún sitio, nos vemos obligados a ir a la contra. El punto es bueno ante un muy buen equipo, pero no acabamos de ganar con claridad".

La primera parte. "La idea es lo que hemos hecho pero con un poco más de peligro. Cuando se nos cae algo, cuando perdemos a un jugador importante o un gol en contra, vamos como una batidora. Así y todo, me han dado los datos de remates y no está mal...".

Cambio de Fali. "Estaba previsto para más adelante, pero entre un golpe que tenía, la tarjeta, veía que podíamos quedarnos con 10".

A tumba abierta al final. "Con 0-1 te tiras un poco arriba, ellos querían que pasara el tiempo con el balón atrás. Se puede jugar así, pero las veces que lo hemos hecho nos crean muchos problemas. Álex puede jugar de mediocentro pero no tiene la misma seguridad defensiva. Ahora se supone que vamos a tener más pegada, así que hay que buscar la seguridad defensiva".

Lectura positiva del empate. "Lo del goal-average con el Zaragoza se verá al final, sería una casualidad, lo que tenemos que pensar que había que ganar porque estamos atascados y ahora vamos a un campo muy difícil en Las Palmas. A veces nos perdemos en cosas, si sabemos que darle el balón a Perea es bueno, pues tenemos que dárselo".

Balance de los refuerzos. "Pombo no acaba de coger la idea del equipo, es muy buen jugador porque lo veo todos los días, pero tiene que saber que no puede perder el balón en la zona donde se mueve. Y Malbasic lo dije, que es un jugador muy peligroso".

Sin extremo izquierdo. "Un extremo izquierdo al uso falta, lo que hay es un exceso de jugadores en esa posición, pero no tenemos dos extremos abiertos. Eso nos falta".