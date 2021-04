Álvaro Cervera: "Allí nos metieron cuatro, así que el punto es bueno"

El entrenador del Cádiz atendió a los medios de comunicación satisfecho por el empate cosechado ante el Celta. El día de su quinto cumpleaños como máximo responsable del banquillo cadista, Álvaro Cervera vio cómo su equipo da un paso más hacia la permanencia.

Valoración del punto. "El punto para nosotros es muy importante, nos acerca un poco más a la salvación, que no sabemos en cuanto estará, pero la distancia más o menos sigue siendo la misma. Hemos hecho un esfuerzo grande, defendiendo cerca del área para cerrar espacios a gente que los aprovecha muy bien. Gana quien marca más goles y hemos tenido tres ocasiones claras. El Celta ha dado 600 pases o más, pero ocasiones claras no ha tenido. Allí nos metieron cuatro, así que el punto es muy bueno".

Dominio estéril del rival. "Hay cosas que no están permitidas en este equipo, como hacer falta en zonas peligrosas. Es complicado, pero eso lo hacemos bien. Nos falta un poquito con el balón, estamos muy atrás. Nos falta un pase bueno para las contras. Si te dominan y cada jugada acaba en tiro peligroso o parada de Conan, entonces estamos preocupados. Pero por ocasiones el partido puede ir para los dos sitios, que es lo que buscamos".

"Los cinco años que llevo aquí me han cambiado la vida. Todo ha sido bueno. Soy una persona feliz"

Concentración pese a la cercanía del objetivo. "Sabemos que hay jugadores de más calidad, pero a lo mejor le pides este tipo de trabajo y no te lo hacen. Es difícil encontrar a jugadores buenos y con la cabeza bien amueblada. Ver un partido como éste por la tele seguramente me cuesta, pero para salvarnos es lo que tenemos que hacer. Cuando hemos hecho otra cosa nos han caído goles como churros. Teníamos delante a internacionales, un equipo acostumbrado a hacer ocasiones y marcar, y nos han hecho dos, creo que el lateral derecho".

La actuación Malbasic y Choco Lozano. "Filip ha estado bien en una posición rara para él. Defensivamente ha estado muy bien, y con cierta peligrosidad por arriba. El Choco, pues cogiendo minutos. Es el más rápido que tenemos arriba, le falta ritmo, pero cada día está mejor".

Apercibidos de cara al Real Madrid y el Valladolid, rivales en una semana. "Es difícil que nos saquen tarjetas porque hemos hecho cinco faltas en todo el partido. Hay formas de defender y no todos los equipos defienden igual. Defendemos bien. El partido es el miércoles y tenemos que gestionar sobre todo el cansancio de la gente, no las tarjetas. Sí miramos que Espino y Jairo están apercibidos y nos podíamos quedar sin ninguno, pero con los demás no lo hemos mirado ni lo haremos el miércoles".

Reconocimiento del trabajo. "Me siento reconocido últimamente por el club y también por la gente. Equipos como nosotros jugones, pocos, y cuando suben se van otra vez. Somos buenos defendiendo y no somos tan buenos cuando la tenemos. Hay que potenciar lo que tienes. Si tu hijo saca un 10 en música y un 5 en matemáticas, pues llévalo a clases de música porque se va a ganar la vida con eso".

Cinco años como entrenador del Cádiz. "Bueno ha sido todo desde el día que llegué. Me ha cambiado la vida deportiva y personalmente. Soy una persona feliz. También ha habido momentos malos, y gente mala alrededor, pero ya no están, así que no pienso en eso".