Álvaro Cervera ofreció este miércoles la habitual rueda de prensa previa al partido del fin de semana, que en esta ocasión se disputa este viernes en Albacete. La situación clasificatoria, con un liderato incontestable, propicia comparecencias ante los medios de lo más distendidas para el entrenador del Cádiz, que no oculta su satisfacción por lo que el equipo amarillo está haciendo.

La semana de trabajo

"No es una semana normal aunque sea de viernes a viernes, porque por medio hay un fin de semana y eso lo cambia todo. Este tipo de semanas son un poco irregulares".

Estado de Fali

"Es un chico diferente para lo bueno y lo malo, efusivo, espontáneo, un día dice que está mal y al día siguiente, bien. Cuando entrena está bien, dice que está bien, y no podemos pararlo porque los datos son buenos. De todas formas, hay algo y debemos estar pendientes".

Iza, el único que lo ha jugado todo

"No es algo que me preocupe porque Akapo ya ha empezado a entrenar con el grupo. No es algo que me preocupe mucho. El problema con Akapo es que la rodilla le funcione, sólo eso. Por lo demás, no, porque se va a sentir muy esperanzado. El problema es que la rodilla le diese un aviso, pero parece que no. En el otro lateral, con Pacha, tampoco hay problema porque Luismi Quezada ya está disponible".

Bajas seguras

"Querol no llega seguro, Rhyner y Akapo entrenan pero no para ir convocados y José Mari está sancionado. No contar con José Mari me podría obligar a contar con Garrido, pero no lo tengo claro. Garrido podría estar pero ya lo veremos, porque hay que quitarle el dolor de forma artificial, debe llevar una prótesis, y son cosas que no me gustan".

Fondo de armario

"Este año creo que es lo mejor, que hay jugadores detrás de los que juegan ahora y creo que te dan el mismo nivel".

El Albacete

"Da la sensación de que el año pasado hacía otras cosas. Todas las victorias son de 1-0 y las derrotas más abultadas. Los números dicen que cuando te ganan, te ganan justito y cuando pierden lo hacen con más claridad. No digo que sea peor, aunque ha perdido a jugadores importantes. De doble pivote juegan dos ex del Cádiz, Eddy y Azamoum... Tienen un buen equipo.

El ataque manchego

"Zozulia es peligroso, creo que todo lo que pasa en ataque pasa a través de él, aunque no lo genere, lo propicia. Cuando el balón pasa cerca de él, algo pasa".

Los rivales, condicionados

"No creo. No es cuestión de equipos sino de filosofía de entrenadores. No creo que cambien. Puede que algún partido se aprieten más, lo vean de otra forma, pero el dilema no va por el tema de la posesión. El Cádiz hace muchas cosas que no se ven y que al final todo se lee en la posesión, pero eso ocurre por muchas cosas buenas. Las Palmas dio una cantidad de pases exagerada, pero muchísimos fueron hacia atrás, y eso no nos preocupa, incluso es bueno para nosotros si de 300 pases 180 son para atrás. El mapa de calor del otro día dice que Las Palmas sólo jugó por un sitio, y por ahí no estaba Jonathan Viera. Al final sacas del partido a un jugador muy importante".

El juego y la afición

"La afición está contenta porque el equipo gana; nuestra forma de jugar sólo se valida si se gana. A los jugadores no les digo que corten su productividad, pero cada uno tiene cosas buenas y malas. Intentamos fomentar las buenas y desterrar las malas. Otras veces en el proceso de mejorar las malas nos hemos hecho peores. Ahora somos más concretos en lo que hacemos. Los datos que me preocupan son los córners o paradas del portero, no la posesión".

Diferencia de goles

"Es importante ser el máximo goleador o el menos goleado. Estoy convencido de que la diferencia de goles siempre te mete arriba. La diferencia al final siempre te lleva arriba".

Distancia en puntos

"Son números buenos, el margen es grande, pero también sabemos que si nos recortan y nos cogen, nos pondremos tristes. Lo sabemos pero es una responsabilidad y sabemos que si no lo mantenemos, pues como la marea, para allá y para acá. Lo normal no es que crezca la diferencia sino que se recorte. Lo intentaremos evitar pero eso es así".

Preparativos del partido

"Este jueves lo veremos de manera más específica, pero lo haremos como otros. Muchas veces no es que los rivales tengan la pelota sino que se la dejamos. No cambiamos mucho. Hacen una salida de tres, con un mediocentro en medio...".

Euforia con el equipo de moda

"Disfrutamos de lo que hacemos, hay muchos que no lo han vivido y otros que no lo van a vivir más, pero sabiendo que tenemos ya mismo un partido muy importante. Cada partido deja atrás el anterior".

Exigencia física

"Hoy en día los jugadores están monitorizados y se sabe absolutamente todo de ellos. Creo que vamos bien. Hay cosas que debemos regular pensando en el futuro. Intentamos que este año no lleguemos justos al final. De todas formas, siempre he pensado que el nivel físico está más en la cabeza que en las piernas. De momento somos un equipo muy unido, los que juegan y los que no. Se nota en cosas como que Alejo, que salió desde el banquillo, el otro día fue el que más metros hizo de sprint".

Lo que la gente habla

"Ven los resultados y piensan que estamos arrasando. Les digo que no, que los partidos son muy disputados, que en alguno ha habido suerte, o se han resuelto a balón parado, y que nos va a costar más. No tiene nada que ver con la realidad".

31 de 36, un sueño

"Salen muchas cosas, ten las mandan y las guardo; el audio del otro día, con el estadio cantando, se lo pongo a mis hijos en el coche para que lo escuchen".

Visitas a El Rosal

"Para nosotros jugar es el trabajo y por respeto no quiero líos en la grada. Pero este martes vinieron los chavales del equipo genuine, que tienen una ilusión tremenda, y sin problema. Fue fenomenal, entrañable".

Huelga de fútbol femenino

"No estoy muy enterado, sé que ha habido una reunión y consenso de huelga, pero no sé el motivo. Si lo que piden es sostenible con lo que genera el fútbol femenino, ojalá puedan conseguirlo".