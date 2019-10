Alberto Perea ha pasado este jueves por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para atender a los medios. El albaceteño se muestra satisfecho tanto por el momento del equipo como por su rendimiento a nivel individual. "Llegamos en buena dinámica, hemos empezado bien. Llevamos bien el no encajar goles y creo que cada vez nos vamos a ir encontrando mejor. Estamos demostrándolo en los últimos partidos".

El mediapunta, en realidad extremo izquierdo este curso,reconoce el cambio de rol de los futbolistas ante lo colectivo: "Aquí lo importante es trabajar para el equipo, lo individual siempre queda en un segundo plano. Lo que importa es trabajar en beneficio de todos. Estamos trabajando bien, me siento muy cómodo porque estamos muy juntos en el campo y nos ayudamos entre todos. Me siento cómodo en la banda y espero que poco a poco todo vaya bien. Los partidos entre semana no jugué y me sirvieron para descansar. Estoy llevando bien el inicio liguero".

En el plano individual admite que ha evolucionado. "Lo primero es el trabajo físico, pero una vez que ves que el equipo te ayuda, eso anima a trabajar más. Todos los días trabajamos el estar juntos, lo que nos dice el míster y yo creo que eso se ve en los partidos, que todos vamos a una. Yo creo que somos capaces de todo, hemos ganado bien a rivales que se espera estén ahí arriba".

De cara al partido de este sábado en Málaga, sólo piensa en jugar y en la victoria. "Nosotros tenemos el partido el sábado a las seis, tenemos que ir allí pase lo que pase y no estar pensando quien va a jugar. Vamos como vamos a todos los campos, con la mentalidad de sacar los tres puntos allí. Estamos en una buena dinámica".

La prudencia, en todo caso, parece la mejor compañera de viaje. "Llevamos bastantes puntos y hay que seguir y aprovechar la racha buena, que sabemos que esto es muy largo y pueden venir momentos malos. Sabemos que tenemos 25 puntos, que llevamos diez partidos y tenemos 25 de 30, que son muchos. Quedan tres cuartos de liga, que eso es un mundo y ahora solo pensamos en sacar los tres puntos de Málaga".