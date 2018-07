Aketxe, un sueño o algo más

El ventanuco de ese por si acaso se acaba de abrir gracias a que, según publicaba el jueves la web periodistadeleganés.wordpress , el mediapunta vasco Ager Aketxe, que es de quien se trata, "quiere volver a España porque no se ha adaptado al tipo de fútbol que se juega en la Liga americana". Cabe recordar que Aketxe, que en la segunda mitad del curso 16/17 jugó con el Cádiz 18 encuentros en los que anotó cinco tantos, se marchó del Athletic de Bilbao en febrero pasado para firmar por el Toronto FC, conjunto canadiense que también milita en la MLS. La referida web informa que Leganés, Rayo Vallecano y Getafe, tres conjuntos madrileños de Primera División, están interesados en incorporarle. Por si se confirma el deseo de Aketxe de volver a España, el Cádiz también se halla pendiente del tema para subirse al carro de los pretendientes a pesar de su modestia en comparación con esos clubes de superior categoría. Para desvincularse del Toronto, Aketxe debería renunciar a un contrato que dura hasta diciembre de 2020 y a un sueldo de nada menos que 1,3 millones de euros por temporada.

Ya han caído en el saco de los fichajes el delantero Mario Barco y los laterales David Carmona y Matos. Los movimientos empiezan a ilusionar a la afición cadista porque, a pesar de que no se trate por el momento de refuerzos que llenen de gente la cola para renovar el abono de cara a la temporada entrante, siempre anima algo el cotarro la llegada de caras nuevas y mucho más si la campaña precedente se cerró con sabor de boca agridulce.

Álex Fernández, el deseado por todos, apunta al lunes

Desde que acabó la campaña, el nombre de Álex Fernández iba en la lista en tercer lugar como posible traspaso, por detrás de Álvaro García y Salvi. Pues bien, el madrileño podría ser el primero en salir porque el interés de los equipos se empieza a multiplicar. Hay varios nacionales que siguen de cerca la opción de fichar al cadista, cuya cláusula de rescisión se eleva a 3 millones de euros, pero es la Fiorentina la entidad que podría abonar ese dinero para llevarse al futbolista madrileño, tal y como recoge As. Álex Fernández fue uno de los fijos de Álvaro Cervera la temporada pasada, actuando en un centro del campo en el que asumió un protagonismo notorio a raíz de la grave lesión sufrida por José Mari. El pivote acumuló 42 encuentros entre Liga y Copa (37 como titular) y cuatro goles. El ex madridista gusta en el mercado nacional de Primera y en el extranjero, de ahí a que el peligro por su marcha sea evidente. Italia podría ser su destino más próximo. No obstante, el jugador colgó ayer un tuit que decía "tic tac, llega la pretemporada". ¿Podría ser un mensaje que apunte a su continuidad?