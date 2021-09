¿Aceptaría la afición del Cádiz CF dos partidos seguidos a las dos de la tarde?

El segundo partido consecutivo disputado por el Mallorca el pasado domingo a las dos de la tarde ante el Atlético Osasuna en el estadio Son Moix, bajo un fuerte calor, han generado encendidas protestas en las redes sociales entre algunos aficionados del club balear. Y es que ese horario, que nunca gusta, es muy difícil de llevar cuando aún la temperatura es elevada como sucede a esta altura del año. ¿Qué pensaría la afición del Cádiz CF si tuviera dos encuentros consecutivos como local a las 14:00 horas?

La jornada que vivió el Mallorca se saldó con dos espectadoras atendidas por sendas lipotimias en las gradas y numerosas quejas por el horario del partido, con casi 30 grados en la capital balear, según la noticia que publica Diario de Mallorca. "Una niña y una señora mayor (que se desmayaron por las altas temperaturas) necesitaron asistencia por parte de Protección Civil y la Policía Nacional cuando presenciaban el partido en la tribunal sol del recinto deportivo. Fueron dos casos que ocurrieron casi en el mismo instante y yo, como jefe de seguridad del Mallorca, acompañé a la madre de la niña y al día siguiente me interesé por el estado de la pequeña".

El Mallorca ha jugado los dos últimos encuentros a las 14.00 horas, ante el Villarreal y el Osasuna. El sábado recibe al Levante a las 16.15 horas, en la que se anuncian temperaturas de hasta 27 grados en Palma, por lo que otra vez hay enfado en la masa social bermellona.

LaLiga ha fijado esos horarios por el impacto mediático del japonés Take Kubo y el surcoreano Kang In Lee en el mercado televisivo asiático, donde ambos son seguidos por numerosos aficionados. Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna, declaró al finalizar el partido que puede "entender" que el partido de juegue a las dos de la tarde "porque aquí están Kubo y Lee", aunque matizó: "No creo que se el mejor horario para jugar, más aún sabiendo que aquí puede hacer calor", puntualizó Arrasate.

El Cádiz CF ha conocido ese horario en alguna ocasión desde la temporada pasada, aunque a la afición no le agrada por lo que supone tener el almuerzo de por medio. Si, además, ese partido es uno de los primeros o de los últimos de Liga la elevada temperatura genera situaciones que no son favorables para la salud. Son muchos los equipos que tendrán que pasar por el trago de las dos de la tarde, pero es el precio que se paga para que otros mercados, lejos de nuestro país, puedan seguir la Liga española sin estar sometido a un horario inadecuado.