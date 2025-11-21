Zornoza, el gran ausente en la reunión de los obispos españoles

Ha sido el obispo más presente en la reunión de la Conferencia Episcopal Española, sin haber acudido a la cita de Madrid. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha decidido mantener esa suspensión de la agenda y no se ha presentado en la plenaria que los obispos españoles han celebrado a lo largo de esta semana. Pero aún así, su nombre y el caso que le rodea ha sido el asunto que ha sobrevolado este encuentro, como viene sucediendo con la Iglesia española, e incluso con Roma, en estos últimos días.

Esta situación de Zornoza y lo que ha marcado la agenda episcopal de esta semana ha vuelto a ponerse de manifiesto en la rueda de prensa ofrecida por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán. Y es que han sido numerosas las preguntas que le han dirigido durante más de una hora y 20 minutos los periodistas en relación al obispo de Cádiz.

Ha negado García Magán que la Conferencia Episcopal haya prohibido a Zornoza su asistencia a la plenaria a la que estaba convocado. "Ha sido una decisión suya, que está con un tema de salud que puede ser grave", ha recordado el secretario general en referencia a ese cáncer que el Obispado de Cádiz daba a conocer a raíz de la denuncia presentada contra el obispo de Cádiz por presuntos abusos sexuales a un menor.

Además de Zornoza, han sido también ausencias de esta plenaria de obispos los de Huelva (Santiago Gómez Sierra), Vic (Romà Casanova), Mallorca (Sebastià Taltavull) y Jerez de la Frontera (José Rico Pavés).

Ha insistido el portavoz este viernes de los obispos españoles que el caso está siendo investigado por la Santa Sede porque así está establecido para aquellas denuncias dirigidas contra un obispo, según establece el motu proprio Vos Estis Lux Mundi (que publicara el Papa Francisco). Y ha vuelto a poner de relieve la presunción de inocencia "que es una garantía jurídica para toda persona y ocurre en todos los ámbitos de la vida, también en el penal civil". Por ello, ha pedido García Magán que se aplique esa presunción sobre el obispo de Cádiz, a la espera de que resuelva su investigación el Tribunal de la Rota, "que está formado por personas altamente cualificadas y no es el primer caso que lleva" y que, además, "tiene autonomía y libertad de ejercicio, no hay intromisiones".

También se ha puesto de relieve durante la rueda de prensa la realidad de que el porcentaje de casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia supone el 0,2% del total, frente a unos ámbitos mayoritarios son el familiar, la educación o el deporte. "Otra cosa es el tratamiento de los medios", ha deslizado el auxiliar de Toledo, que ha enlazado esta valoración con las guerras que en la actualidad se suceden en muchos países y regiones del mundo, "aunque solo se hable del conflicto entre Rusia y Ucrania y de las guerras de Tierra Santa". Pese a esta reflexión, el secretario general de la CEE sí ha querido dejar claro que "nuestra primera preocupación son los casos nuestros, y aunque sea un porcentaje pequeño no queremos hacer batallas de números y porcentajes, porque un solo caso merece toda la atención y un acto de contricción".

Zornoza y los obispos eméritos

También se le ha preguntado a García Magán por las nuevas directrices que los obispos españoles han analizado y aprobado en esta asamblea sobre los obispos eméritos; unas orientaciones "sobre el acompañamiento y el servicio que pueden prestar los obispos eméritos en las diócesis y en la Conferencia Episcopal Española", según se reseña sobre este nuevo documento "que aúna el estudio realizado por la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y el texto normativo del Consejo Episcopal para Asuntos jurídicos", habiendo colaborado también en su redacción la Vicesecretaría para Asuntos económicos.

¿Qué pasa con los obispos eméritos que estén incursos en casos "excepcionales"? se le ha preguntado al secretario general, especificando que uno de esos casos puede ser, en un futuro, el de Rafael Zornoza como obispo emérito de Cádiz. "No están previstos esos casos excepcionales”, ha respondido García Magán, que ha puesto en valor las instrucciones aprobadas teniendo en cuenta que en la actualidad "somos 80 obispos en activo, y más de 120 con el total de eméritos, que hay 43" y que la cifra puede ir en aumento en estos próximos años, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida. "Por eso hemos dado instrucciones para esos 43 casos", ha concluido el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.