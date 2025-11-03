La XI Carrera en Marcha Contra el Cáncer de Cádiz superará los 5.000 participantes

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) pretende superar este año el récord de participación en la XI Carrera Cádiz en Marcha Contra el Cáncer, que se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre, reuniendo a más de 5.000 personas. La salida de este evento solidario en favor de la ingente labor que desarrolla la asociación será a partir de las 10.30 horas desde la Plaza de La Estrella, junto a la playa de Santa María del Mar, pero aproximadamente desde las 10:00 habrá una sesión de calentamiento. El recorrido será de siete kilómetros, que se podrán cubrir corriendo o andando.

La prueba tiene un carácter lúdico deportivo y no competitivo y está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar contra el cáncer. En ella podrán participar toda la familia, incluidas las mascotas, para las que por primera vez se repartirán pañuelos a modo de camisetas, que persiguen servir para visibilizar la causa durante todo el año.

La presidenta provincial de la asociación, Laura Bahamonde García, acompañada por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, han presentado esta mañana de lunes 3 de noviembre esta undécima edición. Previamente, la AECC ha entregado al alcalde, Bruno García, el dorsal número cuatro. Bahamonde a animado a todos a participar en familia, como símbolo y prueba de unidad, también, en la lucha contra el cáncer.

Las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta el mismo domingo de la carrera, a través de la dirección https://www.rockthesport.com/es/evento/xi-en-marcha-contra-el-cancer-cadiz-/inscripcion/selecciona-tarifa?utm_source=rockthesport&utm_medium=calendar&utm_campaign=rts-calendar-free-promo o de forma presencial en la sede de la entidad, en la calle Segismundo Moret, 2D, de la capital gaditana y en la planta de deportes de El Corte Inglés de Cádiz. Este año también habrá un punto de inscripción en San Fernando, en la sede de la asociación, en la calle Real, 131. El precio es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años. Los inscritos recibirán como regalo una camiseta conmemorativa.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha agradecido la labor de la entidad y ha destacado “la colaboración que existe con una entidad que realiza un trabajo enorme”.

La presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Laura Bahamonde García, ha asegurado que “la carrera busca visibilizar toda la actividad que llevamos a cabo desde la asociación, tanto en prevención, como el que supone lo que nosotros llamamos el acompañamiento y que es muy importante para todas las personas afectadas”.