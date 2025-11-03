La AECC sospecha que las mujeres afectadas por los errores en el cribado del cáncer de mama en Cádiz son muchas más de las 15 localizadas

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) aseguran haber localizado de momento en la provincia de Cádiz a 15 mujeres víctimas de inadmisibles demoras en el conocimiento de los resultados o la total falta de ellos sobre las pruebas del cribado del programa de detección precoz del cáncer de mama, pero tienen la firma sospecha de que pueden ser muchas más. "No sabemos el número exacto de personas que no tienen ese diagnóstico claro y , por lo tanto, tenemos que seguir reivindicándolo", ha respondido esta mañana Laura Bahamonde, presidenta de la organización en territorio gaditano a pregunta de este periódico tras a presentación del XI Marcha contra el Cáncer, que se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre.

La presidenta de la AECC en Cádiz ha alentado a todas las personas que padezcan cáncer, sea del tipo que sea, o que necesiten información sobre su diagnóstico a que acudan a la asociación, donde les escucharán, acompañarán y reivindicarán sus reclamaciones.

"Nuestra presidenta en la comunidad autónoma, Magdalena Cantero, se reunió con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hace unas dos semanas para exponerle todas las reclamaciones que teníamos, para transmitirle la falta de información que padecen los afectados y, sobre todo, para conocer las medidas que van a tomar ante esta situación y comunicarle de qué manera estamos actuando y vamos a actuar desde la asociación", explicó a los periodistas Laura Bahamonde.

"A nivel provincial hemos solicitado el número exacto de personas que no han tenido el diagnóstico porque la transparencia es realmente lo que más importa. No podemos permitir que ningún paciente de cáncer en general, no hablamos solo de mama, ante la espera de un diagnóstico, sufra una incertidumbre, cuando ya la enfermedad en sí genera mucha incertidumbre", manifestó.

"Estamos muy contentos de que se nos haya escuchado, pero evidentemente tenemos que luchar, igual que contra el cáncer, por que cualquier paciente esté informado; porque esa transparencia de datos es muy importante", recalcó la presidenta de la AECC en territorio gaditano.

"En la provincia hemos localizado a 15 mujeres y las hemos llamado una a una para saber en qué momento del diagnóstico están y qué información tienen sobre su enfermedad, pero aun así no estamos contentos porque no sabemos el número exacto de personas que no tienen ese diagnóstico claro y, por lo tanto, tenemos que seguir reivindicándolo. Hemos conseguido que vamos a participar en la investigación para la transferencia de esos datos y tenemos que tener ese punto de información como asociación", subrayó Laura Bahamonde.

"Hemos llamado a esas quince personas para decirles: estamos contigo, te acompañamos y reclamamos que el resultado de la prueba te lo den lo antes posible. Desde aquí alentamos a cualquier persona que tenga dudas sobre su diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, a que acuda a la asociación, que le atenderemos", dijo la portavoz de la AECC.

"Nos ha costado mucho que el sistema público de salud tenga un reconocimiento. Nos ha costado mucho que el sistema público de salud sea gratuito para todos y todas. Nos ha costado mucho que la gente confíe en el cribado de cáncer de colon y de mama y que acuda a estos programas. No podemos permitir que a la luz de estos datos, las personas dejen de acudir al sistema público de salud porque es lo que nos mantiene a todos unidos. Tenemos que luchar porque el sistema de salud público sea el más fuerte y que las personas vayan con confianza a hacerse un cribado", alertó Laura Bahamonde. "Desde la AECC luchamos por un diagnóstico precoz y gracias a los cribados lo conseguimos, por lo tanto, necesitamos esa confianza en el sistema público de salud y que nuestros gobernantes nos la den", recalcó.

A la pregunta de si les consta el número de casos que podrían haberse derivado a la sanidad privada, Laura Bahamonde respondió: "Desconozco el dato exacto de cuántos casos se han derivado del sistema sanitario público al concertado. A la AECC lo que nos importa es que el sistema público sea completamente fuerte y que la deriva y la colaboración público-privada sea para agilizar ese acceso público a estos programas de diagnóstico precoz a cualquier persona que tenga cáncer o cualquier tipo de enfermedad. A la AECC no le importa el nivel político, nos importan los pacientes y los pacientes tienen que estar asesorados e informados, sobre todo desde el sistema público de salud".