Domingo lluvioso y de ilusión con la visita de los Reyes Magos a los niños de Cádiz en el Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos de Cádiz ha abierto sus puertas este lluvioso domingo, 4 de enero, para los niños y niñas de la ciudad, que han podido visitar y hablar con Sus Majestades los Reyes Magos para trasladarles personalmente sus deseos de cara a la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar han estado acompañados por la Estrella de Oriente y el Cartero Real, en un ambiente especialmente diseñado para el disfrute de los más pequeños.

Las instalaciones, abiertas en horario de 10:00 a 14:00 horas, han acogido escenas de ilusión con las más pequeños pese al día de mal tiempo que se está viviendo en la ciudad y en la previa del gran día del 5 de enero.

Este domingo 4 de enero, el Cartero Real recogerá las últimas cartas de los niños y niñas en la Plaza de San Antonio de 18:00 a 21:00 horas.

La agenda de los Reyes el 5 de enero en Cádiz

Por la mañana los Reyes Magos y su corte, con el Cartero Real y la Estrella de Oriente, realizarán una serie de visitas a entidades sociales, asistenciales y sanitarias de la ciudad. Así visitarán la Residencia Matías Calvo, el Hospital de San Rafael, la Residencia de la Fundación Fragela, la Fundación Martínez de Pinillos, la Iglesia de San Francisco, la Residencia de las Hermanas de la Cruz, la Fundación Cajasol, la Residencia de San Juan de Dios, la Autoridad Portuaria, el Hospital Universitario Puerta del Mar y la Comandancia de la Guardia Civil.

Por la tarde, tendrá lugar la gran cabalgata que partirá a las 17:30 horas de la plaza Ana Orantes. A las 20:30 está prevista la llegada a San Juan de Dios, donde los reyes saludarán desde el balcón del Ayuntamiento.