Los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas de Cádiz este domingo en el Palacio de Congresos

Los Reyes Magos, recibiendo a algunos de los niños que fueron a verles al Palacio de Congresos el año pasado.

El Palacio de Congresos de Cádiz abrirá sus puertas este domingo, 4 de enero, para que los niños y niñas de la ciudad puedan visitar a Sus Majestades los Reyes Magos y trasladarles personalmente sus deseos de cara a la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por la Estrella de Oriente y el Cartero Real, en un ambiente especialmente diseñado para el disfrute de los más pequeños.

Todos los niños y niñas que lo deseen podrán acceder al Palacio de Congresos en horario de 10:00 a 14:00 horas, donde podrán trasladar sus deseos a los Reyes Magos, fotografiarse con ellos y disfrutar de una experiencia cercana y llena de ilusión, pensada para que vivan de manera especial los días previos a la llegada de Sus Majestades a la ciudad.

Esta iniciativa parte de la Delegación Municipal de Fiestas, que ha decidido repetir la experiencia tras la buena acogida registrada el pasado año por parte de la ciudadanía. La alta participación y la valoración positiva de las familias han llevado al Ayuntamiento a consolidar este encuentro como una cita previa destacada dentro de la programación navideña gaditana.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado que “el objetivo es acercar la magia de los Reyes Magos a los niños y niñas de Cádiz, para que puedan vivir este momento con ilusión y emoción”.

El año pasado esta audiencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente fue el día 5 de enero, posterior a la cabalgata, que se adelantó al domingo 4 de enero por la previsión de las lluvias que finalmente cayeron ese día.

Visitas del Cartero Real y Estrella de Oriente

En estos días, los niños y niñas de Cádiz también tendrán la oportunidad de hacerles llegar sus deseos a los Reyes Magos a través del Cartero Real, que esta tarde estará en la Gloria Ana Orantes y en la Plaza de San Antonio de 18:00 a 21:00 horas.

Mañana, sábado 3 de enero, el Cartero Real y la Estrella de Oriente recibirán a los más pequeños en el Centro Alzheimer Cádiz de 10:00 a 11:30 horas y en el Hospital Puerta del Mar a las 12:00 horas. Por la tarde, el Cartero continuará de 18:00 a 21:00 horas en la Glorieta Ana Orantes y Plaza de San Antonio.

Por último, el domingo 4 de enero, el Cartero Real recogerá las últimas cartas de los niños y niñas en la Plaza de San Antonio de 18:00 a 21:00 horas.