La violencia de género también se queda sin Policía Local

La Policía Local de Cádiz sigue eliminando servicios que venía prestando en la ciudad. Hace unos días se conoció que en plena temporada alta dejaba de patrullar y vigilar las playas, suprimiendo un servicio que llevaba 36 años funcionando, en un verano además marcado por las medidas especiales de seguridad impuestas por la epidemia del coronavirus. Ahora, es el programa de ayuda a víctimas de la violencia de género (Viogen) el que se queda sin la labor policial que se venía realizando.

El Partido Popular ha denunciado que la Policía Local ha dejado de prestar el servicio voluntario de acompañamiento y atención a mujeres víctimas de malos tratos, que venía haciendo desde 2017 sumándose al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior, para lo que se suscribió un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad. El motivo, al igual que ha ocurrido con el servicio de playa, es la ausencia de agentes voluntarios para seguir desempeñando esta labor debido al conflicto laboral que la plantilla policial mantiene desde hace años con el Ayuntamiento.

"Es muy grave y no se puede consentir que como consecuencia de la falta de entendimiento del equipo de gobierno y la Policía Local las mujeres víctimas de malos tratos no vayan a poder contar con un equipo especializado de seguimiento", ha denunciado este domingo la concejal del PP Maite González, que ha reclamado al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que deje a un lado "las ideologías y supuestos enfados personales con determinados colectivos y personal del propio ayuntamiento, ya que esto afecta de lleno a un problema fundamental como es la violencia de género".

El PP destaca la labor que hasta la fecha venía realizando la Policía Local "en coordinación con las técnicas de la Fundación Municipal de la Mujer". "Sin embargo con la desaparición de estos grupos las mujeres se encuentran con que no van a tener un grupo específico, formado concretamente y personalizado como el que tenía hasta ese momento", lamenta Maite González, que recuerda que los agentes adscritos a este servicio estaban especializados y tenían además una continuidad que permitía el seguimiento a las víctimas de violencia de género. "Tenemos que pensar que son casos muy sensibles y dolorosos y se debe evitar una victimización secundaria. Pero con la desaparición de este grupo específico volvemos a dar pasos atrás en la lucha contra la violencia de género", ha denunciado la concejal.

Por ello, el PP reclama al alcalde "que deje de lado los malos entendidos con la Policía Local y que por favor busque los cauces para dar una solución a que exista el grupo especializado de Viogen, porque no pueden anteponer los intereses personales a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género". "Y no nos salga ahora el alcalde diciendo que estamos en las antípodas ideológicas como ha hecho con el presupuesto que no nos ha presentado; la violencia de género es un tema muy grave por el que los populares luchamos y siempre lo haremos. Y si es cierto que ellos tanto defienden la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, que lo demuestren ahora que es su momento", ha concluido González.