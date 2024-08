La vigilancia sobre el horario de basuras y su recogida sigue sin funcionar en Cádiz

D. C.

Cádiz/¿Por qué las papeleras de una de las plazas más céntricas de Cádiz, la Plaza de la Libertad, junto al Mercado de Abastos, aparecen a diario, a eso de las 15:00, rodeadas de bolsas de basura? No es que nadie haya tenido el descaro de dejarlas allí precisamente en ese momento, no. Menos ahora que se supone que policías locales de paisano vigilan si los vecinos depositan la basura a las horas establecidas y en sus correspondientes bidones. Pero no debe estar siendo nada eficaz esa vigilancia cuando uno descubre por qué están allí a diario.

La misma papelera, otro día distinto al de la anterior imagen. / D. C.

Empleados en las labores de barrido de la empresa de limpieza se ven obligados a retirar las bolsas de basura que incívicos vecinos o turistas dejan en plena calle fuera de los bidones de uso obligatorio en el casco histórico. Y como, a falta de contenedores, no pueden cargarlas en sus carros porque tienen que seguir con la faena, las acumulan en torno a las papeleras mientras que no llega un camión de recogida que las retire. Así lo han explicado a este periódico testigos presenciales.

No cabe ninguna duda de la buena intención y de la diligencia del o los empleados encargados del barrido. Ni tampoco del incivismo de quien genera en origen esta situación. Pero es síntoma de que vuelve a fallar algo -otro error más- en la planificación y la ejecución de las faenas de limpieza en una ciudad cada vez más sucia.

Porque, dada esta situación que se produce a diario en un lugar tan céntrico, sería fácil colocar en un lugar discreto un contenedor de los que se usan en los eventos donde depositar momentáneamente esas bolsas de basura. Y, por supuesto, sancionar antes a quienes las dejan en medio de la calle.

Mientras tanto, la ciudad sigue estando sucia, más sucia que antes, incluso, como puede comprobar cualquiera que pasee a diario por sus calles.