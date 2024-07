Policías de paisano vigilan que la gente tire la basura a su hora en Cádiz

Cádiz/El alcalde de Cádiz, Bruno García, dedicó ayer buena parte de la comparencia ante los medios tras la tradicional reunión de su Junta de Gobierno Loal de todos los viernes para reclamar tanto a la ciudadanía como a los que visitan la ciudad de Cádiz en estos días un uso solidario y correcto tanto de las papeleras como de los contenedored, así como el respeto del horario prescrito por el propio Consistorio para arrojar la basura a los depósitos ubicados a lo largo y ancho de la ciudad.

El propio Garcia se reconoce que el verano es un momento bastante complejo para salvaguardar la correcta limpieza de las calles y plazas de Cádiz a la vista de la gran cantidad de visitantes que la ciudad recibe estos meses que conviven en espacios públicos como la plaza de San Juan de Dios pero "cada mañana amanecen perfectamente limpias y mantenemos el esfuerzo constante para mantener esa misma situación a lo largo de toda la jornada".

Policías locales de paisano y de uniforme velarán por la ciudad para que ciudadanos y veraneantes cumplan con las normas para mentener limpia la ciudad / Julio González

Y algo más en plan pedagógico, Bruno García indicó que la limpieza de Cádiz depende de dos factores, uno del servicio público que se presta desde el Ayuntamiento y "que intentamos mejorar con el uso de nuevas maquinarias".

Por otra parte, aprovechó el alcalde para reclamar una mayor concienciación y sensibilización por parte de la ciudadanía "para que los vecinos y visitantes para que velen por que la ciudad esté limpia". De hecho, el primer edil recordó que existe una ordenaza muy estricta al respecto y que policías, tanto de paisano como de uniforme, vigilan en los distintos barrios de la ciudad pueden sancionar a cualquier en cualquier momento.

Para complementar esa ordenanza y vigilancia, el Ayuntamiento anuncia que emprenderá en fechas próximas una campaña de concienciación para intentar que todos cumplan su "obligaciones con la limpieza de Cádiz".

Preguntado por si las multas tenían carácter "recaudatorio", Bruno García, algo molesto, insistió de manera tajante que "no, no. El objetivo no es recaudatorio. Lo que más me preocupa es que una minoría hace mucho daño y que ese daño es muy visible y molesto para aquellos vecinos que sí cumplen con las ordenanzas".