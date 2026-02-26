Hasta diez miembros de la Unidad de Buceo de Cádiz fueron necesarios para rescatar a La Galeona de la zona a que desapareció el 29 de enero tras el paso de la borrasca Kirstin por Cádiz. El Puerto de Cádiz ha publicado un vídeo en el que se ve cómo se desarrolló el operativo el pasado día 18 de febrero para recuperar la réplica de Nuestra Señora del Rosario. Fue necesario primero esperar unos días para que se estabilizara la situación del mar para que los miembros de la Armada pudieran acceder a la zona para buscar la imagen de la virgen. Con un dron se localizó primero su situación exacta (en una poza formada por las propias rocas del faro) y posteriormente, fue alzada con cuerdas para poder colocarle un globo de flotación que la elevara al completo. La imagen, que se encontraba en buen estado en general, fue trasladada hasta la Estación Naval de Puntales, donde fue izada por una grúa al muelle.