La Armada rescata a La Galeona del faro del que desapareció con la borrasca Kristin en Cádiz

Miembros de la Unidad de Buceo de la Armada con la imagen de La Galeona rescatada, en la Base de Puntales.

La Unidad de Buceo de Cádiz, con base en la Estación Naval de Puntales, ha localizado hoy miércoles 18 de febrero en el entorno del faro de La Galeona la reproducción de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, La Galeona, que coronaba dicha señal y que había desaparecido el pasado día 29 de enero como consecuencia del temporal con el que la borrasca Kristin azotó la costa gaditana.

Ese mismo día, la Comandancia Naval de Cádiz ofreció a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sus medios para localizar y rescatar la imagen en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitieran.

La persistencia del tren de borrascas y la mala mar han provocado que hasta hoy, en una tercera jornada de intento, no se haya podido localizar la reproducción de La Galeona, aprovechando la bajamar escorada.

Buzos de la Armada, izando a la réplica de La Galeona a una embarcación semirrígida. / A. E.

La imagen ha sido hallada en un primer momento con un dron y, una vez ubicada, un equipo de 10 miembros de la unidad (8 buceadores en configuración de superficie y 2 tripulantes) han participado en su recuperación. La imagen fue hallada en posición vertical dentro de una fosa formada en las propias rocas que rodean el faro. Esto dificultó la extracción de la misma, imposibilitando el uso de ningún tipo de ayuda mecánica, obligando a ser izada a pulso, ya que al tratarse de una zona rocosa las embarcaciones no podían acercarse.

Una vez izada, los buceadores han podido acoplarle un globo de reflotamiento para poder remolcar la imagen a flote con la embarcación y llevarla hasta la Estación Naval de Puntales, donde ha sido izada por una grúa al muelle.

Si bien la imagen de La Galeona se encuentra en buen estado en general, tanto las manos, la corona, como la imagen del Niño Jesús no se han encontrado, por lo que se harán nuevos intentos de encontrarlos aprovechando las buenas condiciones meteorológicas en las próximas semanas.

El faro de La Galeona, sin la imagen de la Virgen del Rosario. / Julio González

La Unidad de Buceo de Cádiz está integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, está formada por el conjunto de Unidades que tiene por cometido principal preparase para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración en competencias del ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se congratula por el hallazgo y agradece profundamente a la Comandancia Naval de Cádiz y al personal que ha participado en el rescate la actuación.