Verdulla pone fecha al nuevo pliego de transporte de Cádiz

Algunos de los concejales, entre ellos José Manuel Verdulla, antes del pleno municipal del 25 de septiembre.

El concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha puesto fecha a la esperada aprobación del nuevo pliego de transporte de la ciudad de Cádiz durante el desarrollo del Pleno municipal ordinario de este mes de septiembre.

Así, el edil se compromete a que en el "próximo mes de noviembre" se volverá a citar a equipo de Gobierno y oposición a "un pleno extraordinario" para presentar los detalles del documento clave para la movilidad de la ciudad.

De esta forma, y como respuesta a una propuesta del grupo municipal socialista sobre la licitación del servicio público de trasporte urbano y para la implantación de medidas de urgencia para paliar de las deficiencias del servicio actual -aprobada por unanimidad-, Verdulla ha asegurado que están "prácticamente listos" los pliegos técnico, administrativo y memoria justificativa del expediente, con lo que pronto se le podrá dar curso previa aprobación del Pleno.

Un compromiso que la oposición no se termina de creer, pero que espera con ansia.

Hay que recordar que, como adelantó el alcalde de Cádiz hace unos meses, el contrato público de transporte conllevará la renovación de la flota al completo y se pasará de los 48 autobuses con los que actualmente cuenta la ciudad a 60 vehículos en un proceso que durará "3 o 4 años", y se llegará con "más frecuencia a los barrios".