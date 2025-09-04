Más verde para los nuevos parques que se van a construir en Cádiz

Durante casi toda la vida de esta ciudad, Cádiz ha carecido de grandes zonas verdes. Más allá del parque Genovés y la Alameda Apodaca, a finales ya del siglo XIX, la capital solo ha contado con los espacios abiertos, y con vegetación, de los extramuros antes de su urbanización.

Resulta comprensible este déficit de espacios verdes en un término urbano que no pasa de los 14 kilómetros cuadrados, y que tuvo que esperar a la desamortización de Mendizábal para abrir hueco en sus intramuros. Que un tercio de este término forme parte del Parque Natural de la Bahía no deja de ser un espejismo, por el complicado acceso a este espacio y los nulos servicios públicos existentes en el mismo.

Solo a partir del inicio de este siglo, la ciudad ha ido ampliando su listado de parques, más allá del Genovés. La etapa de la alcaldesa Teófila Martínez fue especialmente fructífera con la apertura de los parques de Celestino Mutis, Cinco Continente, Varela (Kotinoussa), Santa Ana y Cortadura. Se pasó entonces de 126.500 metros cuadrados de zonas verdes a 318.881 metros cuadrados.

Esta mejora, en todo caso, resulta insuficiente pues la ciudad aún está lejos de alcanzar la media de 3 árboles por habitantes que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud). Consciente de la falta de suelo, la propia Junta de Andalucía asumió, cuando aprobó el último PGOU aún en vigor, que debía considerarse la inmensa playa gaditana como la gran zona de esparcimiento de la ciudad, a falta de suelo para más jardines.

Ahora, el Ayuntamiento de Bruno García tiene en cartera la ejecución de dos proyectos de nuevos parques, que cuando se ejecuten ampliarán las zonas verdes en unos 40.000 metros cuadrados más.

“Cuando se ejecuten”, porque ambas actuaciones: una entre la estación ferroviaria y la muralla de la Cuesta de las Calesas, y otra en el viejo cementerio, llevan décadas pendientes de desarrollo. Ahora todo hace indicarse que ambos planes se van a activar: se trabaja ya en los diseños de los dos parques, se cuenta con dinero para su ejecución (que no deja de ser lo más importante), y el lento proceso administrativo para su construcción ya se ha iniciado.

Cambio en el modelo tradicional de parques

Con estas operaciones el Ayuntamiento se plantea una pequeña revolución en el tradicional concepto de los parques en la ciudad.

El objetivo es que las nuevas zonas verdes potencien la presencia de arbolado y de césped. Gana lo verde frente al cemento que ha prevalecido en otros espacios públicos construidos en su día en la ciudad. Incluso parques bien diseñados, como el de Celestino Mutis (con cerca de 40.000 metros cuadrados de extensión), podrían haber incrementado el arbolado reduciendo los senderos peatonales, en su mayoría muy amplios restando suelo a los jardines.

Lo mismo pasa con espacios abiertos como los de Cortadura en la entrada a la ciudad, la misma glorieta Ana Orantes o el parque de Erytheia en Varela, donde el cemento prevalece sobre lo verde.

El incremento de la temperatura, como se ha visto este verano, ha dado aún más valor a un planteamiento de desarrollo urbanístico de las ciudades que defiende la creación de “islas verdes” y anima a crear zonas de sombra en toda la ciudad, y en especial los espacios públicos.

Se huye de esta forma, como plantea ahora en Cádiz el área de Urbanismo que dirige José Manuel Cossi, de las grandes explanadas abiertas, sin árboles, sin sombras. Y en su lugar se pintas pequeños bosques frondosos, donde mande el arbolado.

Hay espacios referentes en la trama urbana de la ciudad donde puede resultar complicado reformar, siguiendo este modelo más ‘verde’. Son plazas centrales como San Juan de Dios, Catedral o San Antonio. Tienen todas ellas, ciertamente, un papel de contenedores de eventos ciudadanos que hace inviable plantar más arbolado.

Por el contrario, operaciones de reforma de gran calado, como la que emprendió el anterior gobierno municipal de José María González, en la plaza de España, sí se acompañó de la plantación de más árboles aunque dejando espacios abiertos para la organización de eventos. Aquí, en todo caso, la supresión del tráfico rodado ha permitido dulcificar el clima interior de este recinto.

El parque del cementerio, con su nuevo concepto, creará un pulmón verde en el Paseo Marítimo. El previsto junto a la estación, a la vez, reforzará el valor de la vecina muralla.