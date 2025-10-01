Vecinos de Segunda Aguada se sienten "arrinconados" ante la falta de aparcamientos

El barrio más poblado de Andalucía se ha quedado sin aparcamientos. Segunda Aguada cuenta con la densidad de población más alta de la región con más de 8.000 vecinos y una importante escasez de espacios para el estacionamiento de vehículos. La falta de calles donde estacionar y la implantación de la zona verde en barrios adyacentes han provocado este problema.

"Cada día recibimos las quejas de vecinos que vienen de trabajar a las tres o tres y media de la tarde y no saben qué hacer con sus coches mientras ven zonas verdes cercanas vacías", explica el presidente de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada, Antonio Peinado. Añade que en el barrio no existe el estacionamiento regulado, que sí ha llegado hasta las calles Amiel y Barbate, lo que ha provocado que "nos hayan arrinconado".

Según el presidente de esta entidad, muchos conductores optan por aparcar en las zonas verdes por pura desesperación "pero no solo no pueden aparcar allí, si no que encima les multan", señala Peinado. "El otro día vino un señor con tres multas por estacionar en zona verde. Es incomprensible el trato que estamos recibiendo", continúa. Por todo ello, la asociación pone a disposición de los vecinos un escrito para poder recurrir unas sanciones que consideran injustas.

El pasado mes de febrero la asociación comenzó una consulta entre las comunidades de vecinos del barrio que culminó el 16 de abril con el envío de un escrito al Ayuntamiento solicitanto la implantación de la zona verde, algo que de momento no ha obtenido respuesta. Por ello, han propuesto al Consistorio varias medidas que vendrían a remediar en parte este problema.

Una de ellas es habilitar el conocido como Campo del Cura como aparcamiento, en el que la asociación ha estimado que cabrían unos 50 vehículos, mientras que los técnicos municipales hablan de 38. También han propuesto que se abra el parking que está situado justo debajo de la asociación de vecinos, "que lleva cerrado 12 años". Más posibles soluciones. Reurbanizar la Avenida del Perú y la calle Amiel, subraya Antonio Peinado, "un plan que aprobó el anterior Equipo de Gobierno. Allí se podrían rescatar unas 30 plazas". Y recuperar espacio del parque canino, ubicado frente a la biblioteca Adolfo Suárez, "que es inmenso y en que se podrían crear un aparcamiento en superficie", mantiene el presidente de la entidad.

"Entre la densidad de población, el poco espacio y las zonas verdes cercanas, no podemos aguantar más, estamos desesperados", finaliza Peinado.

Puntales seguirá, de momento, sin estacionamiento regulado

Otro barrio con problemas de aparcamiento es Puntales. Este verano, la presidenta de la asociación de vecinos Fuerte de San Lorenzo, Pilar García, lanzaba un angustioso grito ante la falta de plazas para los habitantes de esta zona, quienes sufrían cada día las consecuencias. La implantación de la zona verde y naranja en barrios como La Laguna o la Barriada de la Paz, dejó este barrio como uno de los pocos espacios de la ciudad con estacionamiento libre y, por tanto, como uno de los más deseados para dejar el coche.

Pilar García comentaba que el Ayuntamiento les emplazó al recién pasado mes de septiembre para verse y hablar del momento más adecuado para la implantación del estacionamiento regulado. Tras una reunión con el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, este les ha emplazado a un nuevo encuentro "entre noviembre y enero" para retomar el tema.

Y es que el consistorio gaditano se encuentra en la actualidad "repensado" el modelo de aparcamiento en Cádiz, con el objetivo de aplicar una estrategia que facilite el aparcamiento en la ciudad y la búsqueda de nuevos espacios para estacionar.