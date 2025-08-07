Puntales se queda sin aparcamientos por los conductores que no quieren pagar por estacionar

El aparcamiento en Cádiz es un problema. De siempre. La falta de espacio físico y la enorme cantidad de vehículos de residentes, trabajadores y turistas, provoca cada día serios inconvenientes a la hora de estacionar. Un asunto que se complica aún más en verano, cuando la llegada de viajeros se multiplica. Y que en los últimos años ha añadido un nuevo inconveniente: la implantación de las zonas verdes y naranjas por la ciudad.

Aunque este estacionamiento regulado está reservado para los vecinos de la capital, muchos de ellos no están dispuestos a pagar por dejar sus coches en la calle y buscan espacios donde aparcar sin pagar. El barrio de Puntales es uno de los escasos lugares de la ciudad donde aún no se ha instaurado esta fórmula y, en consecuencia, está viviendo un verano "infernal".

Los vecinos están levantando la voz quejándose de que es muy complicado encontrar aparcamiento a cualquier hora del día y de que en muchos casos la única opción es hacerlo "sobre aceras y zonas prohibidas y casi hasta así es imposible. Incluso en el solar, que solían frecuentar caravanas, ya es un milagro encontrar un solo sitio. Sin entrar en como se pone la situación en fines de semana, partidos del Cádiz, días en los que hay eventos o conciertos por la zona o en la tarde noche del domingo y mañana y tarde del lunes debido al 'Piojito'. En esos casos la situación alcanza incluso otro nivel", apunta Javier Muriel, quien se puso en contacto con este periódico para denunciar el asunto.

Pilar García, presidenta de la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo, corrobora esas palabras y añade que es algo que ya vivieron el verano pasado, sobre todo en los meses de julio y agosto con la llegada de turistas. Pero este año se ha visto incrementado por los vecinos de barrios cercanos donde se ha implantado el estacionamiento regulado. "Estamos desbordados. Literalmente hay horas del día en las que no hay aparcamiento. Hay horarios en los que es imposible dejar el coche, sobre todo a partir de las 13:30 o las 14:00 horas y en días en los que se celebra algo en otras zonas, como los lunes cuando se pone el Piojito", explica.

A los turistas y residentes en lugares próximos se suman los trabajadores del barrio y de espacios aledaños y los propios vecinos, que viven cada día una odisea para aparcar. Por ello, cuenta la presidenta de la asociación que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz y con el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, para llegar a algún tipo de solución "tras el verano, porque sabemos que ahora no es posible", apunta.

Una de las medidas podría ser la implantación de las zonas verdes y naranjas en el barrio, con alguna fórmula que satisfaga a los comerciantes de la zona, que consideran que la tarifa a pagar es muy cara. "Tiene que haber reuniones y consenso para poner en marcha el estacionamiento regulado, porque además de los vecinos también tienen que aparcar familiares, comerciantes y trabajadores", añade Pilar García. "De momento estamos aguantando el chaparrón como podemos", concluye resignada.