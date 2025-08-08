El Ayuntamiento de Cádiz se plantea implantar la zona verde y naranja de aparcamiento en Puntales

Los vecinos del barrio de Puntales quieren acabar con el problema del aparcamiento. Cada verano, turistas, trabajadores y gaditanos que no quieren pagar por aparcar dejan sus vehículos en las calles y plazas de esta zona de la capital, algunos incluso sobre las aceras o en espacios prohibidos. Esto ha generado las críticas de los residentes en el barrio, que se quejan de que no pueden estacionar sus coches cerca de casa.

Así, para intentar atajar este problema, representantes de la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo, con su presidenta Pilar García a la cabeza, han mantenido reuniones permanentes con el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla. Desde el Ayuntamiento de Cádiz explican que han solicitado la implantación de la zona verde y naranja como medida para intentar evitar la falta de plazas de aparcamiento. Una decisión, en todo caso, que se haría realidad tras el verano.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha hablado también sobre este tema, indicando que "es verdad que nos han solicitado ese planteamiento de zonas de residentes. Nos lo han trasladado y se han buscado respuestas dentro de las posibilidades", refiriéndose a la petición de la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo.

Para intentar suavizar estos inconvenientes durante el verano, Cossi ha señalado que "estábamos probando ver el funcionamiento de Navalips (que se ha convertido en zona verde de estacionamiento regulado) y, más allá de eso, si hay algunas bolsas temporales de aparcamiento que se puedan activar. Hemos valorado la posibilidad de generar algún espacio de aparcamiento en el entorno del huerto urbano. Y ahora, por ejemplo, para el tema de la Fiesta de los Cañonazos (que se va a celebrar del 21 al 25 de agosto) también se ha propuesto una configuración distinta en el barrio que permita no tener que eliminar un número importante de aparcamientos durante esos días", explica el edil de Urbanismo.

IU exige al Ayuntamiento que devuelva a Loreto plazas para residentes

Por otra parte, Izquierda Unida Cádiz ha recogido la petición de los vecinos del barrio de Loreto que reclaman recuperar las 118 plazas verdes que eliminó el Ayuntamiento y las 55 de la calle Girasol que pasaron de verde a naranja.

Desde Izquierda Unida consideran que "esas plazas se eliminaron solo tres meses después de que fueran creadas, sin esperar siquiera que pasaran los meses de verano, sin un estudio previo y sin que estuviesen repartidas todas las tarjetas a los residentes".

Para IU Cádiz “ya fue un desastre la forma en la que desde el Consistorio se puso en marcha el proceso, obligando a los vecinos a votar dos veces la implementación de la zona verde, continuó el caos al no reforzar los servicios de EMASA para obtener la tarjeta y el Ayuntamiento terminó por confirmar su incompetencia pintando en marzo nuevamente de blanco zonas verdes creadas en enero.”

Para la formación “esto demuestra que nunca han creído en el proyecto, si no hubiese sido por el empuje de los vecinos no habría salido adelante”. IU Cádiz ciudad tiene claro que “desde el Partido Popular han intentado boicotearlo para hacer ver que no daba buenos resultados, aun así, los habitantes del barrio consideran que ha sido una medida positiva, validando las políticas de ordenamiento urbano que se impulsaron desde Izquierda Unida en el anterior mandato".

La organización critican que "el mayor disparate llega ahora, en pleno agosto, cuando desde el Ayuntamiento de Cádiz, en lugar de devolver las plazas que eliminaron en Loreto meses atrás, habilitan Navalips para que los vecinos con tarjeta de residente aparquen allí". "No tiene el más mínimo sentido" argumentan desde IU. "Quitan aparcamiento regulado que está dentro del barrio y se lo llevan a un descampado situado a varios cientos de metros. ¿No hubiese sido más lógico devolver a Loreto las plazas verdes que eliminaron y dejar Navalips para aparcamiento libre, conciertos, eventos, etc?"

Izquierda Unida concluye exigiendo al alcalde, Bruno García: "por favor, céntrese, sea serio y déjese de inventos. Restituya las 118 plazas verdes que suprimió sin motivo y que Navalips alivie el aparcamiento libre de la ciudad de Cádiz".