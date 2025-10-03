Mal olor, suciedad e invasión: vecinos de la plaza Mina de Cádiz denuncian la superpoblación de palomas

Desde hace tiempo las palomas se han convertido en compañeras habituales del día a día de los gaditanos. Acostumbrados a tenerlas siempre cerca, ahora es normal verlas picotear en las mesas de las terrazas, revolotear alrededor de cualquier persona que esté cerca comiendo o hacer sus necesidades en cualquier lado.

Esto genera, aparte de incomodidad, un problema de higiene que se extiende por más zonas de la ciudad, siendo algunas plazas y calles del centro más perjudicadas. Es el caso de la plaza de Mina, donde los vecinos están hartos de convivir con excrementos y una superpoblación que no les dejan disfrutar de su entorno.

En este espacio gaditano existen tres fincas vacías, una de ellas la que albergará el futuro Centro de Salud El Mentidero, en un edificio que hace esquina con la calle General Menacho. Aquí se instaló una malla protectora para evitar la caída de cascotes antes del comienzo de las obras. Pues bien, aquí es donde se concentra una gran cantidad de palomas, según los vecinos, y donde se acumulan los excrementos.

Una situación, no obstante, que se extiende prácticamente a toda la plaza, donde toldos, balcones, ventanas y sombrillas de terrazas aparecen manchadas a diario. Una propietaria de una vivienda de la zona denuncia que "no puedo ni abrir el balcón de mi casa porque las palomas se meten dentro".

Según los vecinos el problema se debe a la superpoblación de palomas que existe en la plaza de Mina, auspiciada, apuntan, a que son alimentadas tres veces al día por personas que suelen llevar "sacos de comida. Están sobrealimentadas e incluso procrean allí". Aunque han preguntado a la Policía Local si es legal dar de comer a estas aves, señalan que no les han aclarado la cuestión, pero creen que lo que primodial es la realización de un estudio sobre la población de las palomas.

"Es un peligro para la salud convivir a diario con los excrementos, no podemos ni abrir las ventanas. Cada uno tiene que asumir donde vive y está claro que en el centro hay cucarachas, palomas y demás, pero la situación es ya insostenible", mantiene una vecina.

Por todo ello han enviado un escrito al Ayuntamiento de Cádiz para que limpien la plaza, aunque aún están esperando respuesta. "Si quitan la malla que está llena de excrementos y ponen otra, el problema seguirá porque las palomas volverán a quedarse allí y harán lo mismo".

"A todos nos obligan a mantener limpias las fachadas de nuestras fincas, pero nosotros tenemos que convivir con el mal olor, la suciedad y el peligro para la salud que provoca la superpoblación de palomas", finalizan.