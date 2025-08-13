El nuevo centro de salud del Mentidero, en Cádiz, tendrá licencia de obras este jueves

Uno de los asuntos que la Junta de Andalucía tiene pendiente desde hace tiempo en la ciudad está un paso más cerca de materializarse. El proyecto de construcción de un nuevo centro de salud para el barrio del Mentidero, en la finca que la propia Junta tiene en la plaza de Mina, obtendrá este jueves la licencia del Ayuntamiento para la ejecución de las obras, que aprobará la Junta de Gobierno Local.

Con este trámite queda el Servicio Andaluz de Salud dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, autorizado para proceder a la licitación de las obras, que se han presupuestado en 4,5 millones de euros.

Conviene recordar que el futuro Centro de Salud de Mentidero acogerá también la sede del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, todo ello en los números 8 y 9 de la Plaza Mina (en la esquina con la calle General Menacho), inmueble de la Dirección General de Patrimonio ya cedido al Servicio Andaluz de Salud. El edificio tiene una superficie de 1.485 metros útiles, que acogerán un área de atención a la ciudadanía, otra asistencial con zona de atención inmediata, zona para adultos e infantil, una tercera de servicios auxiliares, una zona para el personal, áreas de dispositivos de apoyo y una zona de cirugía menor y educación sanitaria, además de la parte destinada a la sede del Distrito. En total, se calcula que dará servicio a ocho o nueve mil usuarios.