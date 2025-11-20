Vecinos de los pisos sociales de "alta calidad" de la Junta en Cádiz alertan del mal estado de la azotea

Los vecinos de los pisos de la Junta de Andalucía en régimen de alquiler de la promoción Matadero Sur Fase I, situados en la calle Nelson Mandela, a la espalda de la Plaza de Jerez, en Cádiz, continúan viviendo en vilo por el mal estado de la azotea de un edificio de nueva construcción que se entregó hace apenas 14 meses. La comunidad de inquilinos achaca a esa situación las graves filtraciones que han sufrido muchos de ellos, sobre todo como consecuencia de las lluvias que dejó en la ciudad la semana pasada la borrasca Claudia, si bien las más abundantes se colaron por las ventanas.

Cuatro días después de que los vecinos denunciasen públicamente a través de este periódico los graves desperfectos que padecen en sus casas, la empresa constructora, Coprasa, responsable de su reparación, por fin se ha puesto en contacto con algunos de ellos, según informaron desde la comunidad de inquilinos.

Humedades acumuladas, cuatro días después de que haya dejado de llover. / D. C.

Pero la principal preocupación ahora es la cubierta. "Las losas carecen de mortero entre ellas y algunas están levantadas. Hay sitios en los que aún están mojadas y hay agua estancada. Y también vemos que hay un hundimiento preocupante en uno de los tramos del pretil, que no sabemos si es normal, pero no creo que esté bien hecha la azotea", cuenta María Castañeda, vicepresidenta de la comunidad de inquilinos.

De todo esto el colectivo ha dado parte al administrador de la finca, que deberá comunicarlo a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y esta deberá reclamar su reparación a la empresa constructora, ya que los desperfectos del edificio tienen dos años de garantía. Precisamente este plazo inquieta mucho a los inquilinos, porque una vez vencido serán ellos quienes tengan que hacerse cargo de los gastos que conlleven todas las reparaciones.

Estado de las juntas entre losas, sin mortero. / D. C.

Como ya publicó este periódico, el agua se cuela por las ventanas de los pisos de al menos una de sus fachadas y has caía a chorros por el hueco de uno de los focos del pasillo de entrada. El viento sopla desde dentro de los falsos techos hasta levantar las plaquetas en algunos cuartos de baño y entra en las casas hasta por los enchufes. Las toallas, mantas y palanganas para recoger el agua tienen que estar siempre a mano.

Las puertas de entrada a los pisos no encajan y la cubierta de la azotea carece del mínimo mortero entre losas que la haga impermeable. La lista de desperfectos no para de crecer y la constructora, Coprasa, apenas ha solucionado una mínima parte desde que se entregaron las viviendas.

Ante todo esto, la AVRA solo admite tener siete incidencias, una de ella en zonas comunes, cuando la comunidad de inquilinos contabiliza al menos 17 de un total de 60 viviendas.