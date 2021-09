Vecinos de Marianista Cubillo insisten en que se haga una “peatonalización flexible” de esta calle de Cádiz

Los vecinos de Marianista Cubillo han vuelto a manifestarse este lunes, apoyados por la asociación de vecinos San José–Playas, para pedir al Ayuntamiento que no se peatonalice esta calle sin llegar a un consenso con los vecinos y que sea "una peatonalización flexible". La presidenta de la AVV, María del Mar Fernández, en declaraciones a este periódico antes de la manifestación, recordó que en el pleno municipal del pasado mes de julio se aprobó que se negociara con los vecinos la peatonalización de Marianista Cubillo, "y lo que se aprueba en los plenos se debe cumplir".

Estos ciudadanos piden, además, que se eliminen los bolardos que se han instalado en los accesos a esta vía hasta que se llegue a un acuerdo y que se deje un carril de paso abierto para servicios públicos, ambulancias, empresas de transportes y vecinos en caso de necesidad.

La manifestación partió de la calle Marianista Cubillo, continuando por la avenida Amílcar Barca hasta el restaurante Tiburón para volver por el Callejón del Blanco. Ante la puerta del IES Drago, se leyó un manifiesto.

La presidenta de la AVV San José–Playas echaba en cara al alcalde que haya cambiado la fecha del Carnaval por temas sanitarios y no se tenga en cuenta la salud de los vecinos de esta vía al peatonalizarla, ya que se están poniendo obstáculos al paso de las ambulancias y "ante una intervención de riesgo, tardar cinco minutos más es la diferencia entre la vida y la muerte".

En este sentido, hizo referencia a un caso ocurrido hace unos días, cuando una anciana con problemas de movilidad residente en Marianista Cubillo se cayó en su casa y no podía levantarse. Llamó a una ambulancia "y los sanitarios no podían pasar porque la calle no sólo está cortada con pivotes, sino que el Ayuntamiento ha puesto vallas para que no pueda pasar ni un sólo vehículo". Según relató María del Mar Fernández, los profesionales "tuvieron que bajarse de la ambulancia y quitar las vallas para poder pasar, pues a esta señora tuvieron que llevársela al hospital".

La presidenta de la AVV San José–Playas señaló que desde esta entidad, han solicitado por escrito, a través del registro municipal, al concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, –"ya que de palabra no nos hace caso", apuntó– que les envíe el estudio del nivel acústico realizado en los alrededores del IES Drago donde se demuestre la imposibilidad de abrir las ventanas, "siendo ésta una de las justificaciones señaladas por el señor Martín Vila para la peatonalización de dicha calle". También han solicitado que les remitan "el estudio realizado sobre la densidad del tráfico de esta zona que justifique la falta de seguridad y la necesidad de excluir la circulación de vehículos de dicha calle durante todo el año con la oposición de los vecinos que allí viven, y que ha sido otro de los justificantes mencionado por el señor Vila para realizar dicha peatonalización".

Fernández destacó que el concejal había asegurado que la dirección y el AMPA del IES Drago eran las que habían solicitado la peatonalización; pero manifestó que desde la AVV se han puesto en contacto con ellos y han negado esta petición.

"Otro argumento que esgrimen es que tienen que cumplir su programa, pero por lo visto lo importante del programa es sólo la peatonalización, porque el Reglamento de Participación Ciudadana, que han elaborado ellos, ¿no es importante cumplirlo? Cuando nos citan es para enseñarnos lo que van a hacer, es para cumplir un trámite. No nos reúnen antes para tener en cuenta nuestras propuestas, a la vista está con la peatonalización de la calle", lamentó.

En el manifiesto leído al final de la manifestación, se recordaba algunas propuestas lanzadas por los vecinos de Marianista Cubillo en cuanto al tráfico en esta calle, teniendo en cuenta los intereses "de todos los vecinos e incluso del el IES Drago". Entre ellas, están ampliar la acera; eliminar aparcamientos "aunque nos perjudique"; la colocación de señales de tráfico prohibiendo la circulación a determinadas horas; un asfaltado fonoabsorbente; la presencia de la Policía Local a la entrada y salida de los alumnos del IES, y que se deje un carril para el paso de vehículos cuando sea necesario.