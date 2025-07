Urs Bühler (Il Divo): "El público fue lo que nos hizo seguir tras la muerte de Carlos"

Cádiz/A Urs Bühler siempre le gustó el rock de las décadas de los 80 y 90; de hecho, de adolescente fue el cantante de su propio grupo. "Pero mi voz, un tenor limpio y suave, no terminaba de encajar con ese tipo de música", reconoce el hoy intérprete suizo y miembro fundador del grupo Il Divo al que lleva ligado más de dos décadas que la formación celebrará el próximo 20 de julio en el Estado Nuevo Mirandilla como el mejor broche de oro para la primera edición del ciclo de conciertos Cádiz Music Stadium.

"Cuando empecé a estudiar para ser profesor de música, todo mi entorno estaba convencido de que yo tenía que perseguir la carrera de cantante clásico, utilizando este instrumento que tenía: mi voz. Y así lo he hecho. Lo gracioso es que Il Divo me ha traído otra vez al mundo de la música popular, y así he cerrado un círculo completo", reflexiona el artista que habla con Diario de Cádiz del presente y el futuro de este proyecto que ya ha conquistado a millones de seguidores en todo el planeta.

Pregunta.–Cuando en 2004 comenzó con el proyecto ‘Il Divo’, ¿esperaba verse 20 años después con un proyecto tan sólido y con tanto cariño del público?

Respuesta.–Nadie se lo esperaba. Ni Simon; recuerdo muy bien que estábamos en su oficina y dijo: un proyecto así normalmente dura entre 5 y 7 años. Pero han pasado 20 años y seguimos con una carrera mundial y un público que nos sigue por todo el mundo. No hemos perdido el amor por la música que hacemos, ni el entusiasmo que sentimos al subir al escenario y cantar para nuestros fans, y esto es un sueño hecho realidad. Espero que podamos pasar otros 20 años con tanto amor por la música y cariño del público.

P.–Con el álbum del 20 aniversario y esta gira abren una etapa en la que, además de intérpretes, lanzaron sello y se meten en la producción ejecutiva. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Está siendo ahora más duro?

R.–Sí y no. Por una parte, obviamente, ahora tenemos muchas más responsabilidades. Más que nada cuando estás de gira y quieres enfocarte sólo en tu voz y el concierto, ahora tienes un millón de otras cosas en la cabeza. Pero, por otro lado, es mucho más bonito porque tienes tu vida, tu carrera, tu música en tus propias manos. Sin gente por encima diciendo qué y cómo hacer las cosas. Después de 20 años, aquí es donde tenemos que estar. Después de 20 años juntos en el escenario, viajando y grabando, y más de 10 discos, nadie sabe mejor qué es Il Divo que nosotros.

P.–Con este disco creo que también han querido inaugurar una nueva etapa a nivel musical. En este sentido, ¿hacia dónde se dirigen?

R.–Una de las cosas más importantes de este disco es que se trata del primer disco que grabamos con nuestro nuevo integrante, Steven LaBrie. Creo que el disco fue un paso muy importante para integrarlo en el grupo. En este álbum Steven no sólo canta la parte de barítono, sino que canta como Steven LaBrie de Il Divo y tiene su propia identidad entre los cuatro. Siempre estás a la búsqueda de adaptar tu música y tu sonido un poco a la época en donde te mueves, sin perder tu esencia. Creo que con algunas canciones que hemos grabado y unos sonidos más modernos que hemos utilizado, hemos logrado bastante bien evolucionar sin perder los elementos que nos han hecho famosos alrededor del mundo y que son tan queridos por nuestro público.

P.–¿Hay algún tema en este trabajo más especial para usted?

R.–No tengo nada, de Whitney. Por dos razones: Primero, fue idea de David y desde el principio pensé que era un temazo; me encantaba la idea, pero no veía muy bien cómo podíamos, con Il Divo, interpretar la canción al nivel que se merece. Luego con el trabajo que hicimos y la ayuda de nuestro productor, creo que lo hemos logrado. Es una canción muy especial y bonita, y esto me llena de mucho orgullo. Y segundo, teníamos claro que si la grabábamos lo teníamos que hacer en español, pero no existía una letra española aprobada. Entonces yo dije que me atrevería a probarlo yo mismo, escribir una letra en español. Y lo he hecho con la ayuda de mi esposa, que es española, porque el problema es, obviamente, que no puedes traducir la letra de una canción palabra por palabra; la letra de una canción es poesía. Y si tú quieres letra en otro idioma, tienes que escribir poesía en este idioma. Y creo que me ha salido muy bien.

P.–¿Qué ingredientes debe tener una canción para entrar en el repertorio de ‘Il Divo’?

R.–Tiene que tener una melodía bonita, un escalado, que evolucione y crezca. En el pasado hemos intentado hacer versiones de canciones muy bonitas pero que no concluyen en ningún sitio. Esto no funciona con la música de Il Divo donde nuestras canciones empiezan en un lugar y van a otro, tienen un arco dramático, musical y emocional. Esto es lo que buscamos en nuestras canciones. Y todavía nos equivocamos: escogemos canciones donde pensamos que este método funcionará al 100 % y falla, pero otras donde pensamos… bueno, no sé, aburrido… y nos sorprende el resultado. Cada nueva canción que atacamos es una aventura, donde sabemos dónde empezamos, pero no cómo va a terminar. Y esto hace que nuestro trabajo creativo sea muy interesante.

P.–¿Hay algún tema que, en vistas a futuro, le gustaría o le haría especial ilusión a usted introducir en el repertorio?

R.–En realidad, lo que más me gustaría es que alguien nos escribiera una nueva canción, un original específicamente pensado para Il Divo, y que fuera tan buena y exitosa que se convirtiera en nuestro nuevo sello de identidad. ¡Que cualquier persona, al escuchar esa canción, dijera… Il Divo! Eso sería mi sueño.

P.–La formación atravesó un momento muy complicado con el fallecimiento de Carlos Marín. Entiendo que fue un golpe muy duro para ustedes.

R.–Es sin duda lo peor que nos ha pasado en 20 años de carrera. Lo que nos ha hecho seguir fue el apoyo del público, que nos enseñó claramente que se quiere seguir escuchando la música de Il Divo en todo el mundo. Eso nos ha dado la fuerza para seguir adelante con el grupo. Con Steven hemos tenido muchísima suerte de encontrar no sólo un cantante que es más que capaz de cantar esta parte del barítono en el grupo, sino que también es una persona maravillosa, cariñosa y fuerte. Desde el primer momento ha sido otro gran apoyo para los tres en este momento más difícil de nuestra carrera juntos.

P.–No puedo dejar de preguntarle por el próximo concierto que tienen en el Cádiz Music Stadium. No sé si conoce la ciudad...

R.–¡Me encanta Cádiz! Hasta el momento no he tenido la suerte de pasar mucho tiempo en la ciudad, pero cada vez que venimos tengo la oportunidad de descubrirla un poco más. Eso es una de las cosas más bonitas que tengo en la vida, aparte de poder cantar para públicos internacionales; tengo la suerte de conocer el mundo y sus lugares bonitos. Esto me enriquece mucho como persona.

P.–¿Satisfecho con el camino andado? ¿A por otros 20 años más?

R.–¡Sí, claro! Seguimos con muchas ganas, amor e inspiración por lo que hacemos. Y queremos seguir dando a nuestro público todo lo que esperan de nosotros. ¡Lo bonito de la música es que nunca se va a termina