La Universidad de Cádiz refuerza en Transfiere 2026 su colaboración con el tejido productivo

La Universidad de Cádiz ha desplegado una intensa actividad institucional y científica en la edición 2026 del Foro Transfiere, celebrada del 24 al 26 de febrero en Málaga y clausurada el pasado jueves, consolidando su presencia en un espacio clave para conectar investigación, empresa e instituciones.

De esta forma y con el objetivo de seguir fortaleciendo los puentes entre la universidad y el sector productivo, la UCA ha participado en espacios de gobernanza y en paneles técnicos vinculados a la transferencia de conocimiento, manteniendo una agenda orientada a abrir oportunidades de cooperación, identificar socios estratégicos y acompañar a su personal investigador en la búsqueda de alianzas para futuras convocatorias y proyectos de innovación.

Así, en el plano institucional, la vicerrectora de Investigación y Transferencia, María Jesús Ortega, mantuvo encuentros de coordinación con responsables de las universidades públicas andaluzas para avanzar en políticas comunes que contribuyan a potenciar el talento regional. Además de ello, el director general de Relaciones con las Empresas y Transferencia, Severo Raúl Fernández, y el jefe de servicio de Proyectos y Relaciones con Empresas, Paulino Escribano, junto al equipo técnico de la OTRI y de Proyectos Europeos, desarrollaron reuniones de trabajo con la Red de Oficinas Técnicas del Conocimiento para impulsar colaboraciones y sinergias de carácter estratégico.

La participación de la Universidad de Cádiz también se ha distinguido por la presentación de iniciativas con aplicación directa en ámbitos de alto impacto social. En el terreno de la salud y la propiedad industrial, el catedrático José María Palacios Santander intervino en el ‘Espacio Patentes’ para abordar el papel de la protección tecnológica como palanca de innovación, a partir del desarrollo de un dispositivo de monitorización remota, continua y en tiempo real del bienestar fetal intraparto.

En el área de materiales avanzados, la directora del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT), María Jesús Mosquera, participó en un panel centrado en el recorrido “de la excelencia científica al mercado”, poniendo el foco en cómo la I+D pública puede traducirse en soluciones y desarrollos concretos para el tejido industrial, alineados con retos tecnológicos actuales del entorno productivo.

Por otra parte, la institución académica gaditana también estuvo presente en Transfiere a través de sus institutos y centros, reforzando la diversidad de su capacidad investigadora y de servicios. En este contexto, el Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada (ILA) participó presentando líneas de investigación y capacidades tecnológicas orientadas a la colaboración con entidades y empresas, en un foro que combina transferencia y divulgación del conocimiento. Del mismo modo, se contó con la asistencia de miembros del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), contribuyendo a proyectar la actividad investigadora y de transferencia en el ámbito de las ciencias sociales y el desarrollo social sostenible.

Clausura del Plan Complementario de Ciencia en Andalucía con ThinkInAzul

Un capítulo específico de la participación en Transfiere 2026 ha estado marcado por la economía azul y la clausura del Plan Complementario de Ciencia en Andalucía con ThinkInAzul. En la sesión institucional de cierre, celebrada en el espacio Andalucía Knowledge, se puso en valor el ecosistema generado en ciencias marinas, articulado como una red de más de 500 investigadores y coordinado desde la Fundación CEI·MAR a través del proyecto de dirección científica.

En el transcurso de esta clausura, se subrayaron resultados vinculados tanto a la producción científica como a la divulgación, la creación de sinergias y la transferencia de conocimiento a empresas y sociedad. La coordinadora científica de CEI·MAR e investigadora principal del proyecto de dirección científica de ThinkInAzul Andalucía, Carmen Garrido, destacó especialmente el valor de la red construida y el impulso a la transferencia alcanzada, situando el trabajo colaborativo como uno de los principales logros de esta etapa.

La sesión sirvió además para proyectar continuidad, con la mirada puesta en mantener vivas las redes creadas y seguir avanzando en la maduración de resultados transferibles, reforzando la relación entre investigación, tejido productivo y sostenibilidad marina, un eje en el que la Universidad de Cádiz desempeña un papel destacado por su vinculación al entorno atlántico y su especialización en ciencias del mar.

Con todo ello, la Universidad de Cádiz reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento y con una investigación orientada al impacto, mostrando en Transfiere que la ciencia desarrollada en sus centros puede convertirse en innovación útil para la competitividad industrial y el bienestar social en Andalucía y Europa.

Es importante recordar que Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se celebra en España como un encuentro profesional y multisectorial centrado en la transferencia de conocimiento y tecnología, con paneles temáticos, espacios de networking y participación de agentes del ecosistema I+D+i.