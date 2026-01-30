Tres proyectos que muestran el músculo emprendedor de la UCA

La Sala Imagina del Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo, de la Universidad de Cádiz, fue ayer jueves el escenario de la presentación de tres propuestas emprendedoras de estudiantes y egresados de la UCA. Estos proyectos nacen bajo el amparo del programa UCAEmprende, que ofrece un ecosistema de apoyo integral que acompaña a alumnos y graduados en todo el ciclo de vida de sus ideas: desde la concepción hasta su lanzamiento y consolidación en el mercado.

En el acto estuvieron presentes la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la UCA, Carmen Camelo, y el director general de Emprendimiento, José Manuel Sánchez. Camelo resaltó la importancia de dar visibilidad a estas startups, en cuya base es fundamental la “interdisciplinariedad” para crear un equipo diverso y heterogéno que aporte riqueza al producto. Destacó también que se trata de “tres proyectos innovadores que reflejan el talento, la creatividad y la capacidad de transformación de nuestra comunidad universitaria”. La vicerrectora añadió que la relevancia de estas iniciativas proviene de que “incorporan innovación y tecnología a necesidades reales que ha detectado la sociedad”.

Por su parte, José Manuel Sánchez aportó cifras de la Memoria 2025 de UCAEmprende, apuntando que se ha atendido a más de 4.000 personas en programas de fomento y formación; 100 proyectos han iniciado su estudio y en ellos han participado 120 personas de la comunidad universitaria. Además, se han desarrollado 100 actividades, casi dos por semana, de fomento y formación en temas de emprendimiento. UCAEmprende cuenta también con 32 personas que acuden de forma regular a la Sala Activa del Centro de Transferencia Empresarial.

La primera de las iniciativas que se presentaron fue Max Automatizaciones, impulsada por Julio Luque, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, y Alberto González, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Este proyecto nace bajo la premisa de ahorrar tiempo a las empresas en tareas repetitivas que ocupan buena parte de la jornada laboral. Julio y Alberto han creado una herramienta que automatiza, a través de la Inteligencia Artificial, procesos como la gestión de datos o la atención al cliente que, según unos estudios de productividad que citaron, “hacen perder de media dos días completos a la semana por empleado”.

Con Max Automatizaciones el talento humano dejará de realizar “el trabajo que haría un robot” para que los empleados aporten valor real a las empresas. Este proyecto ofrece una solución estándar con un paquete básico para usar la IA en tareas diarias o un estudio más detallado y a medida según las necesidades de cada empresa.

Educaven es el proyecto de Rocío Montoya, graduada en Educación Infantil y Máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores. Se trata de un buscador digital de actividades educativas y de ocio para niños de 0 a 12 años y sus familias. En este buscador se pueden encontrar extraescolares, excursiones, talleres, eventos, campamentos, celebraciones o planes deportivos.

Rocío destacó que su plataforma busca “dar visibilidad a experiencias que aportan educación, entretenimiento y valores”, centrándose, en principio, en Cádiz y alrededores. Educave une, en un mismo lugar, a familias, colegios y empresas para el desarrollo de experiencias educativas, culturales y de ocio que impulsen “una educación viva, inclusiva y sostenible donde aprender y disfrutar vayan de la mano”. Esta iniciativa ya dispone de una versión oficial y está integrando empresas que ofrezcan sus servicios para comenzar a presentarla a colegios y familias de Andalucía y el resto de España.

Por último tomó la palabra Juan Carlos Pazo, estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Este joven es el creador de Platpal, una plataforma que tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario en las cafeterías y comedores universitarios, ofreciendo menús a precios reducidos a alumnos, personal universitario y cualquier ciudadano una vez que la cocina haya cerrado. Juan Carlos insistió en el “desperdicio medioambiental y económico” de la comida que sobra en comedores y cafeterías y la ayuda que PlatPal aporta a esos negocios y a aquellos consumidores “que no pueden permitirse una comida decente” y pueden obtenerla así por un módico precio.

Actualmente este servicio está disponible en tres cafeterías de la Universidad de Cádiz: en la cafetería del Campus de Jerez, en la Escuela Superior de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias, ambas en Puerto Real. Los menús se ofertan por un precio único de 2,99 euros, se pueden reservar entre las 15:30 y las 16:30 horas y recoger de 16:30 a 18:00 horas.

El objetivo de PlatPal es ampliar el catálogo de cafeterías y comedores universitarios tanto de Cádiz como de poblaciones cercanas como Sevilla y otras provincias andaluzas.

Los tres proyectos elegidos por UCAEmprende para esta presentación de las Startups de 2026 son solo un ejemplo de la diversidad de las ideas planteadas y desarrolladas por estudiantes y egresados. “Siempre intentamos traer una pequeña muestra de la gran diversidad que hay en la Universidad de Cádiz. De esta forma vemos el gran potencial de los proyectos que gestiona UCAEmprende”, concluyó José Manuel Sánchez.