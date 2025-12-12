Un proyecto de alumnos de Empresariales de la UCA analiza los desafíos sostenibles de la provincia de Cádiz

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acogió ayer el acto de presentación de la Exposición de Carteles de Economía, ODS y Marketing 6.0. Esta iniciativa se basa en el proyecto ‘Ciudadanía, sostenibilidad y Marketing 6.0: un proyecto aplicado en el aula universitaria’, que ha implicado a más de 200 estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y del doble Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad.

Los alumnos se dividieron en 45 grupos, uno por cada municipio de la provincia de Cádiz, y tenían asignado un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) concreto.

A través de una profunda investigación, los estudiantes han analizado la forma en que cada localidad integra los ODS en sus políticas públicas y la posibilidad de articular estrategias para impulsar su economía local incorporando propuestas de ODS bajo el enfoque del Marketing 6.0.

El trabajo desarrollado por los alumnos en la provincia se ha plasmado en unos carteles, uno por cada municipio, en los que se recoge el resultado de estos trabajos para seguir transformando el entorno de manera sostenible.

Para presentar este innovador proyecto, la Facultad de Empresariales contó con la presencia de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán; la decana de la Facultad de Empresariales, Susana Fernández; la profesora impulsora de este proyecto y directora del Departamento de Marketing y Comunicación, María Teresa Fernández Alles; y el director general de Alumnado de la UCA, Federico Hervías.

Dos estudiantes observan unos carteles de la muestra. / Jesús Marín

Patricia Cavada resaltó la importancia del marketing “para concienciar y conseguir objetivos claros en la ciudadanía” y destacó como San Fernando “tiene una agenda urbana desarrollada y reconocida internacionalmente”. Alabó el trabajo de los alumnos y afirmó que “estoy convencida de que no caerá en saco roto y servirá para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos”.

Por su parte, Ana Sanjuán felicitó a la UCA y a los alumnos por ser capaces de “reflejar la realidad de cada uno de los municipios de la provincia. Es muy interesante conocer cada una de sus realidades y los retos a abarcar”. También expresó la importancia de enfocarse al mar, a la Economía Azul, como parte del desarrollo sostenible de la provincia.

Federico Hervías abordó la idea de que con este proyecto “se están rompiendo mitos y estereotipos sobre la universidad como fábrica de titulados que está desconectada del entorno. También se rompe el mito de una Generación Z individualista e incapaz de transformar lo que le rodea”.

La profesora María Teresa Fernández Alles comentó como este proyecto ha desembocado en un “cambio del alumnado espectacular. Han superado muchos retos. Están muy motivados”. Por ello mantuvo que hay que apostar por alejarse de la clase magistral, dando un papel activo al estudiante.

Al respecto, una de las participantes en este proyecto, Cecilia Sibón, señaló que “hemos conectado nuestra carrera profesional con la realidad. Hemos aprendido cómo investigar, desarrollar y exponer. Ya sabemos que son los ODS y cómo influyen no solo a los municipios, si no también a sus ciudadanos”.

Por último, Susana Fernández subrayó “la madurez increíble” demostrada por los alumnos en un trabajo con una gran repercusión, impulsado por una universidad pública que “siempre va a defender el compromiso social y el desarrollo sostenible”.