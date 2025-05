La Universidad de Cádiz acoge el principal foro de igualdad del sistema universitario español

Cádiz/La Universidad de Cádiz ha acogido este 19 de mayo en el Edificio Constitución 1812 la celebración del II Pleno del Grupo de Trabajo de Políticas de Igualdad de Género de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el principal foro de encuentro, reflexión y acción en materia de igualdad en el sistema universitario español. En el acto, que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, han estado presentes más de 50 especialistas en cuestiones de género de la CRUE y ha sido inaugurado por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la rectora de la Universitat Pompeu Fabra y delegada de la Presidencia de la CRUE para Políticas de Igualdad y Coordinación de Proyectos, Laia de Nadal Clanchet.

Laia de Nadal ha hecho un llamamiento a romper el techo de cristal con el que se encuentran las investigadoras y a incorporar la perspectiva de género no solo como una asignatura específica, sino como una dimensión transversal en todas las áreas del conocimiento: “La concienciación es fundamental. No se trata solo de tener materias de género, sino de que toda la docencia y toda la investigación incorporen esa mirada. Debemos luchar por esas utopías, y hacerlo no sólo en las aulas, sino en todos los espacios del campus; y más allá, las políticas de igualdad deben ser parte de la transferencia universitaria a la sociedad”. De Nadal ha agradecido a la Universidad de Cádiz su esfuerzo para poner en marcha el pleno que se ha celebrado en el Edificio Constitución 1812.

Por su parte, el rector de la UCA ha señalado que “las universidades tenemos la responsabilidad de avanzar, implementar esfuerzos y contribuir activamente en la erradicación de la desigualdad de género”, y ha recordado que, desde enero de este año, la Universidad de Cádiz cuenta con su III Plan de Igualdad (PIUCA3), que ha permitido profundizar en acciones vinculadas a la formación, la implementación de puntos violeta y la lucha contra la violencia de género. “Me ha sorprendido comprobar, desde que soy rector, la realidad a menudo invisible de la violencia contra las mujeres en diversas formas. Hay mucho trabajo que hacer y es fundamental detectarlo, afrontarlo y corregirlo desde nuestras competencias”, ha afirmado. Mantell ha llamado a integrar en la lucha por la igualdad “a los que no van a los cursos ni participan en las actividades porque, muchas veces, ya tienen una idea contraria. Es fundamental hacerles llegar el mensaje, que no puedan permanecer al margen”.

En la misma línea, la secretaria general de Igualdad, Paqui Bernal, ha agradecido la asistencia de las autoridades al Pleno de la CRUE y ha destacado, uno por uno, “el apoyo constante y transversal que recibe la UCA para llevar a cabo políticas activas en igualdad y contra la violencia de género”, y ha subrayado la relevancia de la colaboración interinstitucional como una de las claves para consolidar avances reales en este ámbito. El rector también ha hecho suyo ese agradecimiento, destacando las líneas de colaboración entre la administración y la Universidad.

El pleno ha contado con la presencia de responsables de igualdad de universidades de todo el país y con la asistencia de autoridades como la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo; la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández Martín; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón; la delegada municipal de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín; y la delegada de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Puerto Real, Lorena Díaz.

Durante las jornadas, que han contado con una ponencia de Aina Calvo y Cristina Hernández moderada por Cristina López (investigadora de la Universidad de La Coruña), se abordarán temáticas prioritarias como la implementación efectiva de los planes de igualdad en las universidades, la evaluación del impacto de las medidas adoptadas, la articulación institucional de las políticas de género, la prevención de la violencia machista en el ámbito universitario y el fortalecimiento de redes colaborativas a nivel nacional.

Este II Pleno del Grupo de Igualdad de la CRUE se desarrollará durante dos jornadas. En la tarde del lunes se ha programado una visita al Ayuntamiento de Jerez, donde las participantes serán recibidas por el equipo de Gobierno municipal. El martes continuarán las mesas de trabajo y las ponencias hasta las 14:00 horas, con el acto de despedida que presidirán el rector, Casimiro Mantell, y la vicerrectora de Compromiso Social y Sostenibilidad de la Universidad Pompeu Fabra, Eva Pujadas.