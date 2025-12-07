El último legado de Manuel Ravina

Manuel Ravina Martín fue (lástima de tiempo verbal) un archivero pulcro y entregado a una labor que él mismo calificaba en ocasiones de “aburrida”. Fallecido el pasado 30 de noviembre, Ravina (Cádiz, 1949) fue en dos etapas director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz y también del Archivo de Indias en Sevilla, lugar en el que se jubiló en el año 2019 tras una vida dedicada a ordenar y custodiar documentos, muchos de ellos farragosos, que guardan la historia de una ciudad o de un colectivo.

Y precisamente de un seleccionado conjunto de estos documentos se nutre el libro que Manuel Ravina ha dejado casi como herencia, como un legado de su entrega por su profesión, y que es todo un ejemplo de las historias que se esconden en los millones de documentos de cualquier archivo. ‘Breves, raros y curiosos’ es el título de este libro que Ravina publicó a finales del pasado verano, de la mano de la gaditana Ediciones Mayi, y en la que desgrana, casi destripa, las muy curiosas historias sacadas de documentos notariales del Archivo Provincial de Cádiz, ubicado en la Casa de las Cadenas y que Ravina dirigió entre 1974 y 1978 y entre 1986 y 2013.

El título de este libro firmado por Manuel Ravina es, desde luego, toda una declaración de intenciones, pues la selección de documentos, cuarenta en total, persigue contar historias verdaderamente curiosas, muchas de ellas desconocidas, unas protagonizadas por personajes de relevancia histórica y otras, por el contrario, por ciudadanos anónimos.

Y todas estas historias tienen un denominador común, ya que están sacadas de los documentos notariales del Archivo gaditano, unos textos, como aclara el subtítulo de la obra, “seleccionados, transcritos y comentados” por Manuel Ravina. Son documentos, pues, que por su propia naturaleza no se pueden hacer públicos hasta que transcurren cien años desde su fecha de formalización.

Por su procedencia, pues, son historias mayoritariamente de Cádiz capital, aunque en la selección de Ravina también hay otras que acontecieron en la provincia gaditana como corresponde al origen de un archivo que, como recuerda el desaparecido archivero en su prólogo, guarda y custodia un total de 12.000 protocolos notariales que suman, aproximadamente, 12 millones de páginas.

La selección de documentos de Ravina, que se ofrecen en el libro por orden cronológico, se centra sobre todo en los siglos XVII, XVIII y XIX, con una única incursión en el siglo XX, en el año 1916, para relatar el conocido percance del poeta Juan Ramón Jiménez cuando desembarcó en Cádiz tras finalizar su luna de miel y, con un mayúsculo enfado, demandó a la Compañía Trasatlántica porque su equipaje estaba completamente mojado.

Por casi las 300 páginas del libro publicado por Mayi se van sucediendo las otras 39 historias seleccionadas por Manuel Ravina, un autor que en este caso contaba con la ventaja, la gran ventaja, de conocer bien el paño que manejaba después de estar algo más de 30 años al frente de la institución pública de la Casa de las Cadenas.

Entre estas historias raras, breves y curiosas, tituladas con cierta intriga en más de una ocasión, se encuentran: ‘Un cura ludópata (Medina Sidonia, 1609)’, ‘Esclavos hacia la libertad (Rota, 1641)’, ‘¿Homosexualismo en Cádiz? (Cádiz, 1673)’, ‘Curanderismo en la España del siglo XVII (Rota, 1682)’, ‘El accidente laboral de un negro (Cádiz, 1699)’, Santa Teresa pacifica al clero de Arcos (1721), ‘Las desgracias del marqués de Casa Recaño (Cádiz, 1729)’, ‘Testar y morir en una plaza de Toros (El Puerto, 1771)’, ‘El motín de los frailes del Hospital de San Juan de Dios (Cádiz, 1823)’, ‘Una infidelidad matrimonial (Cádiz, 1867)’, ‘Salvochea contra la Iglesia Católica (Cádiz, 1873)’, ‘¿Cruzada antimasónica en Cádiz? (1880)’ y ‘Un niño (y su foto) ante el notario (San Roque, 1898)’.

En la introducción del libro, donde Manuel Ravina ofrece un resumen de su labor profesional archivística, el autor también resume la temática de los documentos reseñados en este volumen: “La mayoría nos hablan de temas tan vivos y tan actuales como los problemas matrimoniales, la homosexualidad, el vicio, la esclavitud, la infidelidad en el amor, el sexo, el curanderismo, los robos, la muerte, las diversiones, las apuestas, los inventos, la medición del tiempo, los castigos, las herencias, los hijos naturales, las corridas de toros... En suma, la vida. Muchas veces de una manera cruel, en otras de manera sutil, encubierta bajo la insípida prosa escribanil, pero que no impide que arranque de nosotros de vez en cuando una sonrisa”.

Un libro, en definitiva, nacido de la experiencia y la vocación por la historia y los documentos de una persona, Manuel Ravina, culta, conocedora profunda de esos millones de textos que esperan pacientemente, incluso siglos, a que algún investigador los desempolve y los saque a la luz.