Muere el que fuera director del Archivo de Indias, el gaditano Manuel Ravina Martín

El archivero gaditano Manuel Ravina Martín, que fuera director del Archivo de Indias en Sevilla, ha fallecido este domingo a los 76 años de edad mientras se encontraba de visita en Ceuta, donde ha sufrido un ictus irreversible.

Nacido en 1949 en la calle San José y más tarde vecino de la calle Barrié, tras estudiar en San Felipe Neri (primero en el centro y luego en extramuros) y en el Instituto Columela, era licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia General, por la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesor de Paleografía y Diplomática, al igual que en el Colegio Universitario de Cádiz, hasta su ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1974.

En ese mismo año fue designado Director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, hasta 1978, cuando pasó a ser nombrado Subdirector del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Estos primeros desempeños en su profesión los compatibilizó con otras ocupaciones profesionales. Entre 1981 y 1983 fue subdirector del Archivo y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), período en el que también ejerció de profesor en la Escuela de Documentalistas de Madrid. Y entre 1983 y 1986 estuvo destinado en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, primero como Jefe del Servicio de Archivos y después como Director General del Libro, Bibliotecas y Archivos.

Tras esta primera trayectoria en numerosos archivos e instituciones, Manuel Ravina fue nombrado director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz en una segunda etapa en agosto de 1986, permaneciendo en la Casa de las Cadenas hasta que en 2013 pasó a ser el director del Archivo General de Indias en Sevilla, donde permanecería hasta su jubilación en octubre de 2019.

Además de su participación en diversos grupos de trabajo y de innumerables ponencias y el papel que ha desempeñado en los campos de la Heráldica y la Genealogía, ha sido autor de diversas publicaciones, entre las que destacan la 'Guía del Archivo Histórico Provincial de Cádiz' (1999‎‎), 'El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de Contratación'‎‎ (2017), o la obra publicada en 2019 sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

Soltero, sin hijos y residente ahora en San Fernando, Manuel Ravina Martín era un gaditano brillante con una extensa cultura y un conocimiento más que amplio sobre Cádiz y su historia, la que durante tantos años archivó e investigó en el edificio de la calle Cristóbal Colón. Descanse en paz.