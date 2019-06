El Cabildo Catedral sigue su rumbo, a toda vela, de intervención patrimonial, lo que está permitiendo restaurar un buen número de piezas artísticas e históricas en estos últimos años. Este martes, el Cabildo ha reunido cinco de esas últimas intervenciones para poner de relieve la labor que se está realizando gracias a las visitas turísticas al primer templo de la diócesis

Santa Clara

Es una imagen de talla para retablo, que no tiene policromada la parte trasera. Es una obra del siglo XVIII "de gran calidad", según ha destacado su restaurador, José Manuel Ramírez Bonassi. Pero que se encontraba en mal estado, especialmente a raíz de los "muchos repintes" y "muchos barnices" que no permitían apreciar la calidad del estofado de la policromía. La obra se localiza en la Sacristía Baja de la Catedral, por lo que no está a la vista del público.

San José

Otra imagen similar a Santa Clara, que se localiza también en la Sacristía Baja y que puede tener un origen en algún convento desamortizado. En este caso, la trasera de la talla sí está policromada, aunque la talla está ausente de relieves (al tratarse de una imagen de retablo).

Curiosamente, el Niño que sostiene San José en sus brazos es un ángel de un retablo (desconocido) que se ha colocado ahí para sustituir a la imagen original que se perdió. José Manuel Ramírez Bonassi ha sido también el encargado de su restauración.

Virgen de los Remedios

Se trata de una pintura (atribuida tras la restauración al círculo de Cornelio Schut) que se encontraba en la capilla del Arco de los Blanco y cuya pista se perdió a raíz de la explosión del año 1947.

Curiosamente, hace unos meses un particular de Valencia contactó con el Cabildo, ya que en la trasera del cuadro se lee perfectamente una leyenda que recuerda que fue restaurado en 1896 “por un pintor que era presbítero de la Catedral, siendo obispo Don Vicente Calvo”, según ha explicado el restaurador Fabián Pérez.

Tras adquirir la pintura en Valencia, por un precio de 11.000 euros, y ser restaurada en Cádiz por Fabián Pérez (incorporando además un marco que tenía en sus depósitos el Cabildo y que ha sido igualmente restaurado), la Virgen de los Remedios luce en la actualidad en el interior de la Catedral, el fondo de una de la nave lateral contigua a Arquitecto Acero.

Patronos de Riedmayer

Otra pintura adquirida recientemente por el Cabildo, en este caso en un anticuario de Medina. La obra lleva la firma del pintor flamenco Riedmayer, y destaca por dos aspectos importantes. El primero es que reproduce los Patronos de la Catedral según la fisonomía original que le dio su autora, Luisa Roldán, y no con la impronta actual fruto de una restauración practicada por Francisco Mortola en 1756. Y el segundo es que la pintura fue realizada con el objetivo de enviar a Filipinas una copia de las imágenes de la Roldana para atender un encargo de un sacerdote dominico que quería realizar dos nuevas imágenes de los Patronos (las popularmente conocidas como los Chinos por tener aires filipinos, que precisamente han sido también restauradas recientemente).

Los Patronos 'chinos'

Se trata de dos tallas espectaculares realizadas en Manila, en tiempos en los que Filipinas pertenecía a España. Las tallas están realizadas con maderas tropicales, siendo las caras, manos, pies y parte de las piernas de marfil.

Pilar Morillo y Álvaro Domínguez han acometido su restauración, realizada en el propio Museo Catedralicio "porque estaban tan mal que no iban a soportar un transporte" durante más de un año. Estaban en un estado "muy lamentable", con humedad, maderas hinchadas, oro descamado, ensambles abiertos, hongos en los margiles, grietas y elementos desaparecidos. En este período se ha procedido a frenar su deterioro, a consolidar las dos tallas, a reponer los elementos que faltaban (remarcando con materiales distintos, para que quede constancia de que se trata de un añadido a la pieza original y utilizando en ocasiones una máquina de 3 dimensiones en la recuperación de la pieza perdida) y la limpieza general.

Los popularmente conocidos como 'Chinos' se conservan en el Museo de la Catedral, habiéndose instalado ahora un sistema de ventilación con corrientes de aire para conservar debidamente los materiales originales, y habilitándose otras medidas como un suelo de PVC para aislar las tallas de la humedad, y unas luces LED para una mejor contemplación.