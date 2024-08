UGT ve más fácil "entrar en cualquier empresa privada" que en el Ayuntamiento de Cádiz

El sindicato UGT en el Ayuntamiento de Cádiz ha querido contextualizar la aprobación este viernes del nuevo pliego de Ayuda a Domicilio y la nueva RPT. Dos expedientes que, a juicio del sindicato, no solucionan los problemas que tiene el Ayuntamiento vinculado a la falta de personal.

Ha criticado UGT la nueva Relación de Puestos de Trabajo aprobada para 2024, que tacha de "polémica" puesto que el Partido Popular que ahora la propone "durante los 8 años de mandato de Kichi siempre votó en contra". "Va a ser que al final lo de predicar es más fácil que dar trigo", añaden con ironía desde el sindicato.

Respecto al pliego de Ayuda a Domicilio, que ha sido "un bastión" utilizado por Bruno García "para erguirse como el alcalde más social", ha querido aplaudir UGT "el interés desmesurado y faraónico que el Alcalde demuestra con las auxiliares"; "pero no podemos dejar de recordarle que existen 20 puestos en Servicios Sociales, además de muchos otros repartidos por todo el Ayuntamiento" pendientes de cubrir. Y es que "el tema de los auxiliares administrativos de nuestra casa, no tiene nombre, hemos perdido la cuenta de cuántos tenemos sin cubrir", aseguran.

En relación a esto, ha indicado el sindicato que la cobertura de esos puestos en Servicios Sociales serán fundamentales "para que esa celebrada Ayuda a Domicilio prospere, puesto que sin técnicos municipales, el servicio de atención a domicilio no se presta, ya que estos técnicos son los que tienen la competencia y la potestad de prescribirlo, supervisarlo". "Tendrá usted una plantilla de auxiliares dotadas como debe ser, pero sin técnicos lo mismo tienen que cruzarse de brazos porque las personas no pueden ser atendidas", augura UGT.

Esta realidad de Servicios Sociales se extiende a otras áreas del Ayuntamiento, donde denuncian que existen "muchos huecos, mucha falta de personal, gente hastiada, bajas por motivos de estrés…". "De nada le servirá esa modificación de RPT parcial, de la que por cierto ha votado en contra toda la parte social, si luego no puede usted cubrir ningún puesto, ya que las decisiones que rigen el consistorio parece tomarlas no el señor Bruno, ni tan siquiera desde el muelle como algunos creen", critican desde la sección sindical, que de este modo señala a "otra cabeza responsable" de que "no se mueva nada" en el Ayuntamiento. Hasta tal punto, que aseguran que en la actualidad "es más fácil entrar en cualquier empresa privada que le trabaje al Ayuntamiento sin pasar por procesos selectivos de mérito, igualdad y capacidad que tanto gustan a los habilitados, que opositar, formar parte de una bolsa, estar en situación de ser llamado, que exista el puesto presupuestado… y que te llamen".