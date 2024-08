El Ayuntamiento de Cádiz tumbará todas las alegaciones presentadas al presupuesto de 2024

El presupuesto del Ayuntamiento para este año, o para lo que resta de año, quedará definitivamente aprobado este viernes sin variar un ápice del documento que ya salió adelante a finales de junio. La ciudad, y la propia administración local, habrán perdido mes casi y medio sin ningún efecto. Y es que el período de alegaciones a las cuentas, legalmente establecido, caerá en saco roto al quedar todas desestimadas.

Una veintena de actores entre partidos, entidades y vecinos han formalizado alegaciones a las cuentas elaboradas por el Partido Popular en el plazo establecido, que finalizó el pasado 24 de julio. De ellas, posiblemente la más repetida sea la operación del Campo de las Balas, que ha encontrado una considerable contestación en modo de alegaciones a pesar de ser una operación prevista desde 2012 en el PGOU y planteada y a un paso de haberse materializado por los varios gobiernos que han pasado por San Juan de Dios (el de Teófila Martínez en su etapa final, el de Kichi y ahora el de Bruno García).

También hay alegaciones varias vinculadas a Educación, reclamando la puesta en marcha, la continuidad o la ampliación de determinados servicios y programas; o a la atención a los mayores, reclamando incluso la construcción de una nueva residencia de mayores.

Parte de esta amplia lista de alegaciones se debe también a la decisión de la izquierda de concurrir a este proceso por separado. Así, hay alegaciones presentadas por Por Cádiz Sí Se Puede (cuyas siglas han resucitado después de años sin utilizarse, liderados por la concejala Lorena Garrón), por Ganar Cádiz en Común (ejerciendo de portavoz Helena Fernández, que a su vez es viceportavoz de Adelante Izquierda Gaditana, grupo que no ha presentado alegación alguna como tal), por la asamblea local de Izquierda Unida, por Alternativa Republicana (que lidera quien fuera en su día el líder de IU local, Sebastián Terrada) y por Equo (que también se integró en AIG).

El PSOE, por su parte, no ha presentado ninguna alegación, habida cuenta de que en su día el equipo de gobierno de Bruno García incorporó al presupuesto todas las propuestas que lanzaron los socialistas, que de este modo han visto cumplidas -a priori- sus expectativas con respecto al presupuesto.

Un rechazo motivado

La respuesta negativa a todas las alegaciones, en cualquier caso, no se basan en criterios particulares del PP ni en objeciones políticas. Lejos de eso, las distintas alegaciones afectadas por las proposiciones presentadas han emitido informes que van tumbado, una a una, todos los ‘peros’ puestos al documento que el Pleno aprobó en fase inicial el pasado 28 de junio. Así, se han emitido informes por parte del director del área de Personal, de Urbanismo, de Servicios Sociales, de Educación y de Medio Ambiente, además del correspondiente a la Intervención municipal.

De este modo, por medio de alegaciones se obtienen determinadas explicaciones del trabajo que se está haciendo o del por qué de determinadas partidas o ausencia de otras. Así, por ejemplo, respecto a la aspiración de diversos colectivos de que aparezca una partida concreta y no vinculada a enajenaciones de 5 millones de euros para Valcárcel (partida que no ha aparecido en ninguno de los presupuestos anteriores, donde el Ayuntamiento ya había contraído el compromiso de aportar tal cantidad) el área de Urbanismo precisa que “en el momento actual no existe una obligación con cargo al Ayuntamiento”, pese a lo cual el documento recoge esa partida (con cargo a la enajenación del Campo de las Balas).

También se conoce que el proyecto de entornos escolares seguros no necesita una partida concreta en el presupuesto, ya que según explica la Oficina Técnica del propio Ayuntamiento “los trabajos correspondientes a ese tema están incluidos entre los que desarrolla la Oficina Técnica en materia de equipamientos, viario público y la relación entre ambos”, contando además la oficina “con financiación en el presupuesto para el desarrollo de estos trabajos”. O que el Plan de Arbolado ya está elaborado y únicamente espera ahora a su aprobación.

A estas precisiones o explicaciones que tumban las alegaciones, se une también el artículo 170 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que sólo se pueden aceptar reclamaciones contra el presupuesto “por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley”, “por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo” o “por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto”. Cuestiones que han terminado tumbando otro buen número de reclamaciones.

En definitiva, más de 60 alegaciones, muchas de ellas repetidas (algunos incluso literalmente iguales), formuladas por una veintena de actores que han sido tumbadas por los técnicos municipales y que hoy quedarán definitivamente rechazadas para aprobar, al fin, los primeros presupuestos del gobierno de Bruno García, que en cuestión de días entrarán en vigor.