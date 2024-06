La mayoría absoluta del PP en Cádiz aprueba unos presupuestos 2024 que abrazan al PSOE

Cádiz/Durante el medio año largo en el que se han ido pergeñando los dineros de Cádiz para 2024, el equipo de Gobierno de la ciudad venía remachando dos ideas fundamentales, que éstos serían los presupuestos más sociales de la historia y, de alguna forma, los más inclusivos ya que se pretendían alumbrar bajo el diálogo con los grupos de la oposición. Bien. Visto lo visto en el pleno extraordinario y especial donde este viernes 28 de junio se ha debatido la materia, el primer aspecto ha sido puesto en duda por los ediles de la contra; y el segundo, confirmándose las sensaciones emanadas desde las distintas formaciones en las últimas semanas, ha sido reconocido por todos aunque fluyera más en una dirección que en otra. Así, los presupuestos generales de Cádiz 2024, sean o no los que más atienden a los sectores vulnerables de la sociedad, han sido aprobados inicialmente gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular pero con el refrendo de la abstención del PSOE, que ha visto incluidas "todas" las aportaciones que realizó al borrador presentado por el alcalde. Y, como también se intuía, Adelante Izquierda Gaditana ha votado en contra.

Con todo, y a pesar de que durante una escrupulosa hora, tanto Bruno García y los suyos como los representantes del resto de formaciones han defendido, atacado, desmetido y afirmado su visión de los presupuestos propuestos, finalmente todos los grupos que forman parte del arco plenario se han congratulado por las conversaciones previas mantenidas entre todas las partes. "Nos hemos sentido escuchados", ha confesado David de la Cruz, a pesar de que sólo se hayan recogido "sucedáneos" de las propuestas de Adelante Izquierda Gaditana en el documento; "no creo que sean buenos presupuestos, lo que no quita que hayamos tenido un proceso de diálogo bueno", ha afirmado desde el PSOE José Ramón Ortega.

Unos presupuestos que suponen unos ingresos cifrados por el equipo de Gobierno en torno a los 190 millones de euros (189,9 millones de euros), aunque de ellos, 10,2 millones de euros dependen de una serie de operaciones económicas que no están garantizadas, y que, como ha defendido la teniente de alcalde de Economía y Hacienda en su exposición inicial, vienen a ser "los presupuestos más sociales de la historia elevando a 20,6 millones de euros" la partida reservada a Asuntos Sociales suponiendo "un incremento del 14%"; y que también contemplan "un aumento de dotación a Procasa".

Y es que, como ha defendido Maite González, el Partido Popular basamenta estas cuentas en "dos garantías fundamentales", conseguir "una cobertura social más importante" y la "decisiva" voluntad de aumentar la "construcción de viviendas". Así, ha asegurado, estos presupuestos suponen un aumento en más del 8% en inversión en asuntos sociales, vivienda e igualdad". Es más, en líneas generales, ha hablado de "una subida generalizada" en cada uno de los capítulos -"Deportes sube hasta 7,3 millones de euros, la partida de Cultura aumenta casi en un 100%"- sin bajar "en ninguno" excepto en inversión publicitaria y televisión municipal.

Una resolución de los capítulos que para Adelante Izquierda Gaditana no son un cuento pero sí "la carta a los Reyes Magos", en palabras de Demetrio Quirós que ha dejado bien claro que no cree en estas cuentas por, entre otras cuestiones, las dudas que le generan subidas de ingresos como "preveer el doble de ingresos en la venta de entradas de Teatros de Cádiz", "el doble por las tasas de precio público de Ayuda a Domicilio" o "un incremento de 700.000 por recaudación de Bienes e Inmuebles cuando dicen que congelan el IBI y las tasas", ha dudado.

"Las cuentas no me salen", se ha sorprendido Quirós cuyas palabras calaron en el ánimo del alcalde de Cádiz que no ha aceptado "las lecciones" del edil que en su etapa en el Gobierno realizó un trabajo que, a juicio del actual mandatario, "dejó mucho que desear". "Es lamentable y patético que usted quiera darnos lecciones de cuándo y cómo hacer un presupuesto", ha espetado García provocando la reacción de la bancada de AIG en, quizás, el único momento tenso de esta sesión donde se cumplía con el guion imaginado.

Así, si desde el PSOE Ortega y Óscar Torres han recordado que fue su partido el que ha demostrado que los 15,3 millones del remanente de Tesorería se podrían haber dedicado a inversión en vez de al pago de la deuda con los bancos y denotado la poca confianza del PP en un Valcárcel universitario, vinculándolo "a la venta de patrimonio público" con el proyecto de hotel en el Campo de las Balas; Quirós y De la Cruz han profundizado en lo inadecuado del uso hotelero de esta parcela y en la "deslumbrante" inversión en bombillas para las fiestas "para que no veamos las necesidades de esta ciudad".

Como tambén cabía espera, la limpieza y el mantenimiento urbano ha sido otra de las piedras de toque del debate. Así, si la oposición ha afeado "que se haya bajado la partida en torno a 2 millones de euros" cuando "la ciudad está más sucia que nunca", el alcalde ha defendido que se está elaborando un pliego con 1,5 millones de euros más en esta cuestión "que lo que hace es cubrir" un pliego insuficiente elaborado por el anterior equipo de Gobierno.

Bajada en la partida de publicidad, se ha sostenido desde el PP; "la mayor subida desde 2014 pero escondida", se ha asegurado desde AIG poniendo por delante las partidas en ágapes en las cuentas del IFEF o en publicidad para la Cádiz Film Commission. Unos presupuestos "novedosos", se ha aseverado desde el equipo de Gobierno; unos presupuestos "de la flojera y del corta y pega", se ha mantenido desde el PSOE parafraseando al primer teniente de alcalde cuando era edil en la oposición en esta misma escena pero en 2022.

Lo dicho, todas las formaciones han argumentado y hecho lo esperado en una sesión extraordinaria de aprobación inicial , y definitiva de no producirse reclamaciones (aunque la previsión es también de que se producirán), del Presupuesto General para el ejercicio 2024. El PP haciendo valer, lógicamente, su mayoría absoluta; el PSOE, con todas sus propuestas incluidas, votando abstención pero sin cortarse de hacer duras críticas a las cuentas; y Adelante Izquierda Gaditana, con sus ediles levantando la mano en contra de la propuesta.