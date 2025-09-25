UGT pide a las administraciones que trabajen juntas para hacer el nuevo hospital de Cádiz

El respetable se ha cansado de respetar. El público que asiste atónito a la pelea y la falta de acuerdo entre las administraciones para lograr un proyecto tan complejo como la construcción de un nuevo hospital en Cádiz empieza a levantar la voz, y entre críticas y reproches de los dos partidos que están al frente de las instituciones implicadas en esta operación (PP desde la Junta y el Ayuntamiento y PSOE desde el Gobierno central y la Zona Franca) reclaman que el hospital se construya. Y cuanto antes.

Otra de las voces que se ha pronunciado públicamente este jueves es la del sindicato UGT, que ha lanzado "un llamamiento público y firme a todas las administraciones implicadas (Gobierno central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Consorcio de la Zona Franca) para que dejen a un lado la confrontación política y trabajen de manera coordinada y leal en beneficio de la sanidad pública, de sus trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía gaditana".

"Tras años de anuncios, promesas y desencuentros en torno al proyecto del nuevo hospital de Cádiz, la situación sigue bloqueada", denuncia el sindicato, que al mismo tiempo señala cómo la ciudadanía gaditana "padece un hospital Puerta del Mar cada vez más deteriorado, mientras las administraciones se enzarzan en disputas sobre la cesión de terrenos, las condiciones de los convenios o la paternidad política del proyecto". "La salud no puede seguir siendo rehén del 'tú más' entre instituciones", sentencia UGT, que lamenta que los ciudadanos "llevan demasiado tiempo soportando los efectos de esta bronca estéril mientras se deterioran las condiciones asistenciales y se agrava la sobrecarga del personal sanitario".

Por ello, la Federación Provincial de Servicios Públicos de UGT Cádiz hace un llamamiento "a todas las administraciones" para "que se sienten, acuerden un convenio claro y transparente, y que prioricen por una vez a Cádiz por encima de la disputa partidista". "La ciudad no puede esperar más", añaden.

De hecho, el sindicato pone cinco tareas a las administraciones:que formalicen "un acuerdo definitivo, claro y sin ambigüedades, que evite nuevas polémicas y dé certidumbre al proyecto"; que establezcan plazos de ejecución "realistas y vinculantes, con mecanismos de control ciudadano y sindical"; que garanticen que la financiación "no recaerá sobre la ciudadanía gaditana mediante cargas ocultas o futuros aprovechamientos mal definidos"; y que aseguren la participación de los representantes de los trabajadores de la sanidad pública en el seguimiento del proyecto "para que sus condiciones laborales estén en el centro de las decisiones".

"Es hora de remar juntas y juntos. La ciudadanía de Cádiz no merece más promesas incumplidas ni titulares contradictorios. Merece hechos, certezas y un hospital público digno", concluye el sindicato.