UGT denuncia recortes y "colapso asistencial" en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Desde la sección sindical de UGT del complejo hospitalario Puerta del Mar–San Carlos, en Cádiz y San fernando, se vuelve a denunciar y alertar sobre "el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública gaditana, una realidad que se evidencia en la falta de personal en todas las categorías del complejo hospitalario , listas de espera desbordadas tanto para intervenciones quirúrgicas y consultas para especialistas, con miles de pruebas diagnósticas pendientes de realizar (ecografías, mamografías, TAC’s, Resonancias etc) y servicios esenciales al límite de su capacidad, como urgencias o UCI".

Recuerda UGT en nota de prensa que, según datos internos de la gerencia del SAS en servicios centrales de Sevilla , en los últimos meses el Servicio Andaluz de Salud ha reducido en torno a 91 millones de euros los gastos de personal del SAS en toda Andalucía, siendo Puerta del Mar el cuarto hospital en el 'ranking de recortes' de toda la comunidad andaluza, con 12 millones de euros en recortes en esta materia; "una cifra que explica la pérdida de contratos, la sobrecarga laboral y el deterioro asistencial que sufren los hospitales Puerta del Mar y San Carlos. Un cuarto puesto, que para la gerencia, dado sus conocimientos y criterios sanitarios, no está mal, si seguimos así, conseguiremos subir en el ranking y el premio a las tijeras de algún preciado metal próximamente".

Las consecuencias de estos recortes están para UGT a la vista: "Profesionales exhaustos, turnos que se quedan sin cubrir, horas acumuladas sin pagar a los profesionales , falta de personal en todas las categorías y servicios, dándose un creciente hartazgo entre las plantillas de enfermeras, facultativos, técnicos especialistas , TCAEs y celadores, incluso en los cargos intermedios o supervisores, no se cubren las bajas médicas, reducciones de jornada etc, mientras las bolsas del SAS están llenas y mantienen disponibles a profesionales dispuestos a trabajar y que esperan desesperados las publicaciones y actualizaciones de listados de bolsas".

Todo esto, además, afecta "a la calidad asistencial, a la seguridad del paciente y a una ciudadanía que espera cada vez más para una intervención una consulta ,una prueba diagnóstica, o una intervención quirúrgica". "La crisis en los programas de cribado de cáncer de mama -recuerda UGT-, que el presidente Moreno Bonilla dio por finiquitada días atrás en la presentación de sus memorias, es el ejemplo más evidente de una política basada en recortes y mala gestión, muy acusada especialmente en Puerta del Mar-San Carlos, y que desde UGT llevamos denunciando en los medios de comunicación hace mucho tiempo, especialmente en el último año y medio".

UGT ya advirtió públicamente sobre varios recortes que hoy confirman el progresivo debilitamiento de los centros del SAS en la provincia de Cádiz. Hace apenas unas semanas denunciaron los recortes en el laboratorio de Microbiología, donde "se han suprimido las guardias de los facultativos microbiólogos por la falta de técnicos especialistas de laboratorio cualificados para realizar técnicas esenciales, y que la propia gerencia del centro considera prescindibles. A ello se suma el cierre de los quirófanos del hospital de San Carlos durante cuatro meses, el constante cierre de plantas de especialidades durante meses, todo amparado en justificaciones peregrinas de obras, o la falta de contrataciones en verano con 400 contratos menos en la provincia que el verano anterior".

"Todo ello forma parte de una estrategia orientada a ahorrar en personal (unos 12 millones de euros según el propio SAS en Puerta del Mar/San Carlos), así como debilitar el hospital Puerta del Mar (históricamente uno de los buques insignia de la sanidad pública en Andalucía) y favorecer el trasvase de recursos a la sanidad privada, la cual además de no ofrecer soluciones reales a las listas de espera ni a la atención de los pacientes, aportando pocos resultados, poca eficacia y transparencia. Las derivaciones a la sanidad privada se pagan con dinero de todos, mientras nuestros hospitales públicos pierden personal, tecnología y capacidad. Hoy comprobamos que no se trata de alarmismo, ya lo advertimos, pero la gerencia no quiso escuchar, y sigue sin hacerlo, y ni está, ni se le espera".

Por otra parte, UGT considera "especialmente grave el doble discurso de la Administración sanitaria con el nuevo consejero Antonio Sanz a la cabeza, que reconoce errores como el de los cribados del cáncer de mama, pero de repente anuncia recursos e inversiones sin base real. Aquí en Cádiz, días atrás, se hacen fotos y se publicita como si nos hubiera tocado la lotto, una partida de “10 millones de euros” para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, en un proyecto cuyo coste total estimado “supera los 500 millones”. Anunciar un hospital de 500 millones con solo 10 millones “reservados”, mientras se recorta personal y se cierran servicios, es un insulto a la inteligencia de los profesionales del SAS, y que sostienen la sanidad pública a base de esfuerzo y horas extras no pagadas, es una maniobra muy poco ética y un auténtico engañabobos, al menos, podrían haber reservado en lugar de 10, los 12 millones recortados en los informes de servicios centrales. Desde UGT ya comentamos la necesidad de un nuevo hospital, pero si lo quieren construir a base y a consta del sudor y la sangre, y de crisis sanitarias, mejor quedémonos con el 'viejo' Puerta del Mar".

Por tanto UGT, como "garante de la sanidad pública" se manifestará este domingo 9 de noviembre en Cádiz junto a otros sindicatos y organizaciones, como Comisiones y las Mareas Blancas, en defensa de la sanidad pública, al tiempo que exige al SAS medidas urgentes para revertir la situación de Puerta del Mar-San Carlos, "restituir las partidas recortadas en nuestros centros, recuperar la contratación estable en todas las categorías, reforzar los servicios, garantizando plantillas suficientes. Y que la gerencia de Puerta del Mar aclarare la situación real de listas de esperas tanto quirúrgicas como de consultas, para no se vuelvan a producir desagradables episodios como el del cáncer de mama, que es solo la punta del iceberg de este modelo de gestión de recortes, así como detener el desvío de fondos públicos a la sanidad privada, porque después de años de recortes, de promesas vacías y anuncios irrealizables, la pregunta es inevitable: ¿en manos de quién estamos?".