El PSOE de Cádiz denuncia "un tijeretazo de 12 millones de euros" en el hospital Puerta del Mar

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha denunciado el “tijeretazo” que la Junta de Andalucía ha impuesto al Hospital Puerta del Mar, al que ha recortado, según afirma en nota de prensa, "más de 12 millones de euros en personal".

Torres, que se hace eco de una información publicada por el diario 'El país', ha calificado de "demoledores" los datos, que sitúan al hospital gaditano como el cuarto de toda Andalucía donde más se recorta, con una caída presupuestaria para personal del 8,2% respecto a 2024. Este recorte se enmarca en un "tijeretazo" global de 91 millones de euros que el gobierno de Moreno Bonilla ha aplicado a los grandes hospitales públicos andaluces en 2025.

"Estos números confirman la hoja de ruta del PP: desmantelar la sanidad pública para favorecer el negocio privado", ha sentenciado Torres. El portavoz socialista ha advertido de las consecuencias directas que esta decisión tendrá tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. "Este 8,3% menos en gastos de personal significa, entre otras cosas, que no se están cubriendo las bajas por jubilación, ni las reducciones de jornada, por lo que la plantilla actual está exhausta", ha explicado. "Es una situación inasumible para los profesionales que sostienen el sistema y una irresponsabilidad que pagarán los ciudadanos", ha insistido Torres.

Óscar Torres ha subrayado que este recorte en el Puerta del Mar está repercutiendo inevitablemente en la asistencia al paciente. "Cuando la Junta recorta en personal, lo que hace es aumentar más las listas de espera, provocar el colapso de las urgencias y deteriorar la calidad de la atención que reciben los gaditanos y gaditanas".

"Moreno Bonilla está desmantelando el sistema público de sanidad de forma deliberada. Prometieron reforzar la sanidad y la realidad es un recorte más que ataca directamente uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar", ha concluido el portavoz, quien ha exigido a la Junta de Andalucía "la reversión inmediata de estos recortes" y ha asegurado que "el PSOE de Cádiz seguirá defendiendo, en la calle y en las instituciones, una sanidad pública, universal y de calidad".