UGT denuncia que vuelven los recortes al laboratorio de microbiología del hospital Puerta del Mar de Cádiz

Hace poco más de un año, la sección sindical de UGT del Hospital Puerta del Mar denunció una situación de recortes en el laboratorio del complejo hospitalario Puerta del Mar-San Carlos, especialmente en el servicio de Microbiología, con la eliminación del turno nocturno y no renovación de cinco técnicos especialistas de laboratorio, la supresión de las guardias médicas, lo cual producía retrasos en resultados de pruebas muy sensibles. En ese momento, recuerda el sindicato en una nota de prensa, "la presión ejercida por UGT y los profesionales del centro forzó contrataciones y mejoras, restaurándose en parte los recursos y garantizando cierto funcionamiento continuado".

Sin embargo, pasados doce meses, la situación "se ha vuelto a repetir de manera alarmante, y esto, que ya fue advertido, denunciado y parcialmente corregido, regresa nuevamente al punto de partida". Los recortes, asegura el sindicato, vuelven al servicio de Microbiología, con "falta de personal, turnos que no se cubren, supresión de las guardias de microbiólogos y demoras en la realización de cribados y lectura de pruebas diagnósticas esenciales (como son el cribado de meningitis o el cáncer de cérvix, el cual se encuentra estancado en el laboratorio de San Carlos por falta de técnicos de laboratorio, por mencionar solo algunas pruebas)".

Microbiología es un servicio vital que va más allá de lo material o económico: "Si por la noche llega a urgencias un niño con fiebre y no hay microbiólogo de guardia en hospital, no se puede hacer un cribado de meningitis y descartar o tratar a tiempo una meningitis; en este caso, cada hora cuenta para evitar un desenlace grave. Por lo que sin este servicio disponible y funcionando las 24 horas, los diagnósticos se retrasan, aumentan los riesgos para los pacientes críticos , disminuye la detección precoz de brotes...". El microbiólogo de guardia, recuerda UGT, garantiza que el resto médicos especialistas del hospital puedan diagnosticar y tratar infecciones rápidamente, y tengan resultados de pruebas de laboratorio de forma inmediata, y no tener que esperar a la mañana siguiente para ser analizadas; "por lo que un hospital público, sin la existencia de un diagnóstico de laboratorio clínico las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, inevitablemente, sin caer en alarmismos baratos ,aumenta la morbilidad y la mortalidad".

Además, esta situación está generando nuevamente "inequidad y desigualdad" respecto a otras provincias, que mantienen el servicio de microbiología de manera continua: "No podemos permitir que Cádiz siga siendo tratada como una provincia de segunda: "Desde UGT-Puerta del Mar solo podemos calificar esta reincidencia como un claro caso de gestión negligente en el complejo hospitalario, teniendo en cuenta las graves consecuencias que estos recortes producen para los ciudadanos y que son más evidentes en estos días, y que incluyen en Puerta del Mar y San Carlos, miles de pruebas diagnósticas pendientes de realizar como ecografías, mamografías ,resonancias magnéticas, Tac's, Rx´s, listas de esperas quirurgicas desorbitadas, cierre por obras sine die de plantas de especialidades y quirófanos (San Carlos), derivaciones a la sanidad a privada, falta de contratación de personal etc, que simplemente viene a constatar que los errores del cribado del cáncer de mama, son solo la punta del iceberg, por lo que sería deseable algún tipo de reacción política en la Consejería de Salud, y que se asumiera alguna responsabilidad respecto a la nefasta y negligente gestión que se está haciendo en Puerta del Mar-San Carlos tanto en materia sanitaria y de profesionales, y que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo".

Por ello, desde la sección sindical de UGT en el Hospital Puerta del Mar-San Carlos, "hacemos responsable directo a quien toma decisiones que suponen dejar a pacientes sin diagnóstico, y sin protección, y a los profesionales en condiciones muy indignas y precarias para ejercer sus funciones. Cuando se recorta, se demora, en diagnósticos, en consultas con especialistas, en intervenciones quirúrgicas, cuando se paralizan servicios, cuando se gestionan los recursos sanitarios con criterios que no son clínicos, las consecuencias son irreparables, y las consecuencias no son o no serán 'errores', será una negligencia más y tendrá responsabilidad directa, y ya por fin, se está poniendo en evidencia".