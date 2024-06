UGT denuncia un "alarmante recorte" en el servicio de Microbiología Clínica del hospital Puerta del Mar de Cádiz

La sección sindical de UGT en el hospital Puerta del Mar de Cádiz ha denunciado la "alarmante gestión por parte de la gerencia en su política de recortes y de reducción de personal", que ejemplifican en la incidencia que está teniendo en el servicio de Microbiología clínica del centro sanitario y de su laboratorio: "Estos recortes se traducen en la pérdida de numerosos técnicos de laboratorio que no han renovado sus contratos y la supresión de las guardias del laboratorio de microbiología al no haber el personal necesario, complicando la atención de pacientes con infecciones graves, y que afecta al resto de facultativos especialistas de Puerta del Mar al demorarse el resultado de muchas pruebas y determinaciones analíticas".

Así, asegura el sindicato en un comunicado, desde el 1 de junio el servicio de Microbiología Clínica implantado en Puerta del Mar al inicio de la pandemia, que funcionaba las 24 horas, ha sufrido la eliminación del turno de noche, "eliminado por decisión del gerente del Hospital Puerta del Mar, cuya justificación dada a este sindicato es que el covid 'ha terminado y ya no hay que hacer tantas pcr’”, dejando de funcionar en el turno de noche.

"La no renovación de cuatro técnicos de laboratorio y la interrupción de la atención continuada y las guardias médicas las 24 horas del día todos los días del año, afecta gravemente y negativamente tanto la calidad como a la atención y tratamiento de pacientes con infecciones graves, sin mencionar que el covid sigue en la actualidad muy presente con un aumento del número de casos. Sin las guardias de los especialistas en microbiología y sin el análisis de muestras biológicas por parte de los técnicos especialistas, se retrasan los resultados analíticos, los cuales son esenciales para que los facultativos de cualquier especialidad puedan instaurar tratamientos antibióticos o antivirales de elección con la inmediatez que los laboratorios permiten en la actualidad y sin demoras que puedan repercutir en la atención a los pacientes. Además se verán afectadas las urgencias de adultos como las pediátricas donde por ejemplo la detección de una meningitis puede resultar vital en las primeras horas, y esto ahora mismo no se puede hacer de desde las doce de la noche hasta las siete de la mañana", explica UGT.

Para el sindicato, la gerencia del hospital "ignora esta realidad de manera imprudente por falta de sensibilidad o por desconocimiento". Este recorte denunciado supone, a su juicio, una "merma" en la calidad sanitaria de Puerta del Mar, y una situación de "inequidad y desigualdad" en el acceso a estos servicios esenciales para los ciudadanos de Cádiz respecto a los ciudadanos del resto de provincias andaluzas, en las cuales "se sigue ofreciendo el servicio las 24 horas, dejando a Cádiz por parte del SAS, una vez más en situación de agravio".

"Desde UGT-Puerta del Mar -continúa la nota sindical- parece que tenemos que recordar a la gerencia que la salud y la sanidad publica no tiene hora de cierre, tiene que estar funcionando y dando el servicio de la ciudadanía las 24 horas. Por tanto, hacer un llamamiento a la gerencia para exigir una inmediata intervención y rectificación, que se restauraren los servicios y se den garantías de una atención sanitaria de calidad para todos los pacientes, la cual de por sí ya está muy mermada, así como que se tomen medidas urgentes para asegurar los recursos y personal necesarios en el laboratorio de Microbiología para que se puedan hacer todas las pruebas que tiene el SAS en su cartera de servicios y la ciudadanía debe tener a su disposición, y desear que no haya que lamentar males mayores y que no se juegue mas con la salud de los gaditanos".