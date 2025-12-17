La UCA y el resto de universidades públicas andaluzas rechazan el reparto presupuestario de la Junta

Después de meses de negociación, las universidades andaluzas han mostrado su desacuerdo mayoritario con el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025 en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado este martes 16 de diciembre. En este sentido, la Orden de reparto propuesta por la Consejería no ha obtenido el voto favorable de las instituciones académicas.

El portavoz de las universidades andaluzas, Paco Oliva, explica que las negociaciones que se venían desarrollando no han fructificado, al no haberse incluido, entre otros conceptos, la partida de 16 millones comprometida durante la apertura del curso por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ante el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Administración autonómica en 2023, las universidades han recordado la obligación legal que tiene la Junta de Andalucía de cumplir con lo que aprobó su propio Consejo de Gobierno. Asimismo, denuncian que “el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente”, ha declarado el portavoz de las universidades.

Por su parte, Paco Oliva ha manifestado su decepción con el Gobierno andaluz, “que sigue reduciendo la financiación relativa de la educación pública, con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos”.

Desde el sistema universitario público andaluz alertan del progresivo deterioro al que aboca este reparto de financiación claramente insuficiente. Además, conminan a la Consejería a retomar una senda de financiación efectiva, que permita cumplir el modelo de financiación en todos sus términos, así como los acuerdos suscritos por los representantes del Gobierno andaluz.