El importe final que recibirá la UCA de la Consejería de Universidad asciende este año a 153 millones de euros

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Cádiz un montante global de 152,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,46% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 7,92 millones más.

El grueso de esa cuantía dirigida a la UCA ya se formalizó en un primer reparto por valor de 147,07 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus. La Universidad de Cádiz y el resto de las nueve instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

Según la Junta, la dotación de 152,99 millones permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman un total de 2,07 millones de euros. En concreto, se incluyen para este año casi 1,42 millones de euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 662.232 euros para la carrera horizontal del PTGAS.

De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 926.257 euros. A esas cantidades se añaden los 3,36 millones de euros incluidos para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos.

La Consejería de Universidad ha tenido que realizar un importante esfuerzo financiero para dar cumplimiento a esta medida aprobada a finales de año, que ha alterado, además, la distribución de las cantidades previstas y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades. Adicionalmente a esos importes incluidos en el modelo de financiación, también destaca la transferencia de 370.054 euros que adelanta el Ejecutivo autonómico para cubrir la contratación de profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, un compromiso económico que es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que materializa en los últimos días del año.

Plan de Inversiones e Infraestructuras 2025

Por otro lado, y al margen del modelo de financiación, a la Universidad de Cádiz también se le autorizará, para este 2025, fondos por valor de 6,04 millones contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras con el fin de dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias. Esa cuantía está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Una vez recibido el respaldo de la Junta, esta institución académica podrá compensar las actuaciones relacionadas con esa finalidad. Este plan se nutre de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.