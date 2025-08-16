La UCA reactiva la devolución del Jardín Botánico al Ayuntamiento

Nuevo cambio de titular para el Jardín Botánico, una de las parcelas del casco histórico que acumula años de abandono e inactividad. Varios han sido los intentos y propuestas para recuperar el espacio de ese suelo que separa la facultad de Medicina y el colegio mayor y que colinda con la calle Santa Rosalía; pero por el momento no ha fructificado ninguno.

En este contexto, las administraciones parece que tienden a volver a la casilla de salida del Jardín Botánico; esto es, a que vuelva a pasar a titularidad municipal, siendo entonces el Ayuntamiento el responsable de actuar y darle contenido.

La Universidad tiene avanzada ya toda su tramitación para formalizar la devolución del Jardín Botánico. Así, el pasado mes de julio tanto el Consejo de Gobierno como el Consejo Social aprobaron la propuesta de cesión de la propiedad al Ayuntamiento, especificando el documento que se elevará ahora a la opinión municipal que ahí, en el Jardín Botánico, debe hacerse lo que establece el PGOU.

Efectivamente, el planeamiento actual dedica una acción puntual con objeto de “recuperar el antiguo Jardín Botánico”, para lo que plantea la dotación “de equipamiento de apoyo”, “rehabilitando las edificaciones existentes y complementando las mismas”. Además, se plantea la recuperación de la antigua portada de acceso al jardín por la calle Santa Rosalía, donde actualmente subsiste un muro de obra en esos metros de jardín entre Medicina y el Colegio Mayor.

Con esta reversión a manos del Ayuntamiento se acaba una etapa de 20 años en la que el Jardín Botánico ha pertenecido a la Universidad. Así, fue en mayo de 1995 cuando la administración local otorgaba escritura de cesión a favor de la UCA del Jardín Botánico y del patio de acceso al antiguo Hospital Militar. 4.567 metros cuadrados de superficie en pleno casco histórico sin uso alguno.

Fuentes municipales indican que esta operación que en los próximos meses se cerrará con la Universidad responde a un viejo trámite que ambas instituciones tenían pendientes y que responden a una serie de convenios fallidos respecto al Consorcio Tecnológico. De hecho, ya en noviembre de 2016 el pleno municipal acordó “instar a la Universidad a que efectúe a favor del Ayuntamiento la cesión del inmueble conocido como Jardín Botánico, tanto del suelo como de la edificación”, después de que ese mismo año se acordara la disolución de ese Consorcio Tecnológico de Cádiz.

Así pues, la UCA va a culminar ahora la tramitación requerida hace seis años para que el Jardín Botánico que el Ayuntamiento entregara a su favor en 1995 vuelva a manos municipales, abriendo así la puerta a que al fin se haga cumplir lo establecido en el PGOU y este solar ampliamente desconocido en la ciudad pueda ser abierto al público.

Eso sí, la Universidad pedirá la cesión del edificio que se encuentra en el interior de esta parcela; una construcción no finalizada que suma 1.032 metros cuadrados de edificación a la que la UCA pretende dar uso. De ahí que vaya a solicitar al Ayuntamiento “el otorgamiento de una concesión demanial mediante adjudicación directa, con las condiciones que se determinen y según los usos y limitaciones derivados del planeamiento urbanístico”. Y de igual modo, va a pedir la UCA “la utilización de los espacios anexos en los términos que se determinen en dicha concesión”.

Todo ello, pues, lleva a recuperar el Jardín Botánico como espacio con posibilidades en la ciudad; algo que hasta la fecha no ha sido posible, sin que Ayuntamiento ni Universidad hayan sabido articular el modo de abrir esta zona verde a la ciudadanía ni hayan realizado las actuaciones descritas en el PGOU.

Un espacio con mucha historia

El Jardín Botánico es uno de los espacios más olvidados de la ciudad, pero con una rica historia detrás y con nombres propios que han forjado un gran legado. Así, su impulsor es Pedro Virgili, que lo concibió como espacio complementario al Real Colegio de Cirugía de la Armada. La autorización a ser construido llegó por el Marqués de la Ensenada el 22 de abril de 1749 para complementar los estudios que se iban a recibir en el Colegio de Cirugía, que entonces estaba en construcción, aportando plantas que pudiesen ser utilizadas para fabricar medicamentos.

Y otro nombre propio vinculado a este terreno es el de José Celestino Mutis, uno de los grandes expertos mundiales en botánica y gaditano de nacimiento, que trabajaría en el Jardín hasta marchar a las colonias americanas en 1752, ayudando a situarlo entre las mejores instalaciones del país, siendo el de Cádiz uno de los primeros jardines botánicos abiertos en España.