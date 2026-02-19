La UCA pone en marcha una nueva edición de UNIVERGEM, un programa destinado a reducir la brecha de género en el mercado laboral

El Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo ha sido este jueves el escenario elegido para la presentación de la convocatoria 2025/2026 del programa UNIVERGEM: Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género. La vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo; la directora general de Empleo de la UCA, Carmen Ferradans; y la coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, fueron las encargadas de dar a conocer las novedades que se ponen en marcha con esta nueva edición.

El principal objetivo de este programa es fomentar el acceso al mercado laboral de las universitarias y reducir la desigualdad de género. Así, 20 alumnas de los últimos cursos de Grado, Máster, Doctorado y egresadas de la UCA, priorizando a las que pertenecen a titulaciones técnicas y experimentales, podrán acceder a formación complementaria especializada y a prácticas profesionales en empresas e instituciones.

El programa UNIVERGEM , que llega a su quinta edición, se divide en dos itinerarios. En el A, 10 estudiantes y egresadas recibirán formación (a partir del día 2 de marzo) en áreas como género, emprendimiento, empleabilidad, competencias digitales y desarrollo de marca personal; mientras que en el itinerario B, además de la formación, otras 10 universitarias podrán realizar prácticas profesionales entre los meses de abril y junio en entidades públicas o privadas.

Aunque finalmente han sido 20 las alumnas seleccionadas, la UCA ha recibido un total de 51 solicitudes para la edición 2025/2026 de este programa en el que participan todas las universidades públicas andaluzas y que está subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer.

Carmen Camelo tomó la palabra en primer lugar para presentar "un proyecto muy ilusionante que responde a una realidad conocida: las mujeres presentan altos niveles de formación, tienen muchas capacidades, sin embargo encuentran algunas brechas cuando aceden al mercado laboral". La vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad destacó que existen dos brechas: la horizontal, que muestra que las mujeres "suelen ocupar puestos en determinados sectores y determinados puestos", y la vertical, que "está relacionada con el ascenso o la responsabilidad que adquieren dentro del empleo".

Para Carmen Camelo Univergem actúa en una fase fundamental y crítica, que es el paso de la universidad al entorno profesional. Destacó que para la Universidad de Cádiz "fomentar la empleabilidad femenina es una de nuestras responsabilidades institucionales dentro del ámbito del empleo" y por ello es tan importante este programa, porque "facilita que el talento femenino universitario amplíe sus opciones profesionales y acceda a espacios laborales diversos y de mayor proyección".

Blanca Merino detalló los pormenores de la actual convocatoria, incidiendo en el objetivo de "reducir la brecha de género en el entorno laboral". Resaltó el itinerario de formación centrado en género, empleo, marca personal, competencias digitales, emprendimiento y las actividades de trabajo en equipo y convivencia "que hacen que sea muy ameno y ayuda en el desarrollo personal y de las destrezas". También subrayó el altísimo nivel de las seleccionadas, ya que ello redundará en "la transferencia de conocimiento y resultados".

Dentro de la oferta de UNIVERGEM, la coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz señaló la programación alternativa complementaria que incluye la asistencia a jornadas, eventos, visitas a empresas y entidades para que estudiantes y egresdas tengan la oportunidad de interactuar con el tejido empresarial gaditano.

Por último, Carmen Ferradans habló sobre los buenos resultados de empleabilidad que aporta este programa y la aportación de la formación y las herramientas destinadas al acceso al mercado laboral y el fomento de las relaciones profesionales. "Este programa está consolidado, ofrece resultados tangibles y contribuye a una formación transversal y de calidad", finalizó.