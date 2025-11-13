La UCA organiza conferencias, talleres y actividades de todo tipo para celebrar la Semana Global del Emprendimiento 2025

Cinco días para centrar la vida universitaria en el emprendimiento. Ese es el objetivo de la Semana Global del Emprendimiento que celebra la UCA del lunes 17 al viernes 21 de noviembre en los cuatro campus: Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras. Impulsada por UCAEmprende, esta iniciativa se enmarca en la Global Entrepreneurship Week, un evento global que promueve la cultura emprendedora mediante talleres, charlas, encuentros y actos abiertos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.

Para la Universidad de Cádiz se trata de una cita muy importante en la que han intentado desarrollar un completo programa en el que encontrar actividades que atraigan la atención de estudiantes y profesionales. José Manuel Sánchez, director general de Emprendimiento de la UCA y Andrés Valverde, secretario general de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, fueron los encargados de presentarlo.

José Manuel Sánchez detalló que son 12 los años que lleva la institución académica participando en esta cita que "viene a ser una suma de actividades realizadas por los distintos agentes del ecosistema emprendedor de la provincia de Cádiz". La UCA coordina esta semana porque "es una universidad emprendedora y tiene un papel importante dentro del ecosistema y siempre ha sido un punto de encuentro fundamental para unir las iniciativas de los distintos agentes del sistema emprendedor. Y nos gusta".

El director general del Emprendimiento detalló que habrá más de 16 actividades y la Universidad de Cádiz como tal organiza ocho. Las tres citas claves son el evento Cádiz.Red 'Impulsando tu futuro', que tendrá lugar el martes 18 de 09:00 a 14:00 horas en los antiguos Depósitos de Tabaco. Será la tercera edición de esta propuesta, que congregará a más de 200 personas con las plazas ya agotadas, y que servirá para configurar un espacio de encuentro para conectar, aprender de forma práctica y, sobre todo, generar oportunidades de emprendimiento reales. Se celebrarán conferencias, ponencias, charlas sobre experiencias emprendedoras y mesas redondas, entre ellas 'Cómo hacer crecer las empresas sin perder el rumbo ni el alma' o 'Historias que Inspiran: El Camino del Emprendimiento en Cádiz', entre otras.

Otro de los puntos destacados del programa de actos es 'El éxito del fracaso', un evento "más canalla y más transgresor", apuntó José Manuel Sánchez, que se desarrollará en el café teatro Pay-Pay el jueves 20 de 19:30 a 21:00 horas. Bajo el título de 'Desmitifica el error y aprende resiliencia en Cádiz', la duodécima edición de esta cita llega de la mano de cuatro personas referentes del ámbito empresarial y emprendedor de la provincia que son Alfonso Lechuga, Felipe Mozo, María Santos Moreno y Jorge Galindo, que compartirán "de manera abierta sus fracasos, que son parte cosustancial del éxito".

El tercer buque insignia de la Semana Global del Emprendimiento es el Encuentro de Emprendimiento Universitario 'Miramos al futuro', organizado por por la Consejería de Universidad, a través de Andalucía Emprende, con la colaboración de la Universidad de Cádiz y que reunirá a más de 150 asistentes. Andrés Valverde explicó que estarán presente las 10 universidades públicas andaluzas, organismos públicos vinculados al emprendimiento, emprendedores, startups, inversores y empresas tractoras. Será el viernes 21 de 11:00 a 14:00 horas en el Edificio Constitución 1812 y al final de la mañana se entregará el I Premio al Emprendimiento Universitario 2025 a nivel regional.

"Es un evento importante porque van a estar representadas toda las universidades andaluzas al máximo nivel y es un punto de encuentro que va a permitir conectar a empresas, universidad y emprendimiento. Va a ser un buen colofón a la semana que tenemos por delante", subrayó el secretario general de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Por la Universidad de Cádiz el proyecto emprendedor finalista es Local Vibes Experience, perteneciente a dos egresadas y una alumna de la UCA, Natalia Crespo, Ana Cristina González y Andrea Castaño , y centrado en facilitar la gestión de la reserva de actividades locales para los clientes de hoteles y alojamientos turísticos por parte del recepcionista o anfitrión.

Habrá además talleres como 'La IA como acompañante en tu camino emprendedor', 'Activa tu liderazgo' o 'Genera 90 ideas de contenido de valor para tu nicho en 30 minutos'. También se desarrollarán sesiones informativas, clases abiertas y seminarios, entre otras actividades, todas gratuitas previa inscripción.