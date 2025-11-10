La Universidad de Cádiz lanza el Programa de Prácticas UCAEmprende para impulsar la primera experiencia profesional del alumnado

La Universidad de Cádiz, a través del programa UCAEmprende, pone en marcha una nueva edición del Programa de Prácticas UCAEmprende: Gana experiencia profesional, una iniciativa dirigida al estudiantado universitario que busca su primera experiencia profesional en entornos innovadores. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de noviembre.

La iniciativa, financiada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, ofrece prácticas formativas remuneradas (350 euros al mes con alta en la Seguridad Social) durante seis meses, desde el 1 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026, en startups y spinoffs alojadas en los espacios de incubación del CTE El Olivillo, en Cádiz.

El programa supone una oportunidad para que el alumnado experimente cómo funciona una empresa innovadora, que apliquen sus conocimientos y desarrollen competencias clave para su futuro profesional. El objetivo es conectar el talento universitario con el ecosistema emprendedor de la provincia, fomentando el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades profesionales muy valoradas por las empresas.

Durante seis meses, los participantes trabajarán en proyectos reales, integrados en equipos de startups y spinoffs de la Universidad de Cádiz, con una dedicación de 25 horas semanales. Además, fortalecerán las denominadas soft skills o competencias transversales más demandadas en el mercado laboral actual, como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la innovación.

Requisitos e inscripción

Esta acción está dirigida a estudiantes de la Universidad de Cádiz, tanto de Grado (con más del 50% de los créditos superados) como de Máster (oficial o propio). Para participar, es necesario estar dado de alta en la plataforma de gestión de prácticas GADES (https://gades.uca.es/). Las plazas son limitadas y la participación se formaliza como práctica formativa no laboral, con remuneración mensual de 350 euros y alta en la Seguridad Social.

La calendarización recoge un periodo de presentación de solicitudes del 10 al 20 de noviembre de 2025; la selección de estudiantes, que se realizará del 20 al 30 de noviembre de 2025; y el desarrollo de las prácticas, del 1 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Los estudiantes seleccionados desarrollarán su labor en el CTE El Olivillo, espacio de referencia de la Universidad de Cádiz para el emprendimiento y la innovación, donde compartirán entorno con proyectos tecnológicos y empresariales en crecimiento. Esta experiencia permitirá a los participantes ampliar su red de contactos profesionales, conocer de cerca la cultura emprendedora y contribuir al desarrollo del tejido empresarial gaditano desde el ámbito universitario.