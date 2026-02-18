La UCA organizará el II Foro de las Universidades Españolas integradas en Universidades Europeas tras imponerse a Sevilla y Zaragoza

La Universidad de Cádiz ha sido seleccionada por el Comité Ejecutivo de Universidades Españolas en Universidades Europeas (UEUE) para organizar el segundo encuentro estatal de esta red, que se celebrará el próximo mes de noviembre en el campus gaditano.

La candidatura presentada por la UCA se ha impuesto a las propuestas de las universidades de Sevilla y Zaragoza. Tras el proceso de evaluación, el Comité Ejecutivo ha comunicado que la Universidad de Cádiz y su alianza europea son la opción mejor posicionada, tanto por su trayectoria en el ámbito de las alianzas universitarias como por la solidez de la propuesta organizativa presentada.

UEUE constituye el espacio de coordinación y reflexión estratégica de las universidades españolas integradas en alianzas europeas financiadas por la Comisión Europea. Su foro anual se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el intercambio de buenas prácticas, la definición de posicionamientos comunes y el análisis del futuro de la Iniciativa de Universidades Europeas en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, reforzando además la interlocución con las instituciones y con el conjunto de la comunidad universitaria para promover una mayor difusión de la iniciativa y fomentar una participación más amplia y activa.

La designación de la UCA como sede del II Foro de UEUE refuerza su papel activo en los procesos de internacionalización y cooperación estructural a escala europea, así como el posicionamiento de la alianza SEA-EU, coordinada por la institución gaditana, en el ecosistema universitario europeo.

A este reconocimiento se suma la reciente elección de Fernando Pérez, director general de Proyectos Europeos de la Universidad de Cádiz, como vicepresidente de FOREU4ALL, el foro que integra a las 73 alianzas universitarias europeas actualmente financiadas por la Comisión Europea.

La candidatura de Pérez, presentada en representación de la alianza SEA-EU, ha recibido el respaldo de las alianzas europeas participantes, consolidando la presencia de la Universidad de Cádiz en los principales órganos de gobernanza y coordinación de la Iniciativa de Universidades Europeas. FOREU4ALL cuenta con dos vicepresidencias, cuyo mandato tiene una duración de un año. Junto a Fernando Pérez, ha sido elegida Emily Helmeid, en representación de la alianza EUGLOH, que obtuvo el mayor número de votos en el proceso de elección.

FOREU4ALL actúa como plataforma de interlocución conjunta ante las instituciones europeas y como espacio de articulación estratégica entre las alianzas, con el objetivo de fortalecer el impacto académico, institucional y territorial del modelo de universidades europeas mediante el intercambio de buenas prácticas.

Con la organización del II Foro de UEUE y la presencia en la vicepresidencia de FOREU4ALL, la Universidad de Cádiz consolida su posicionamiento como actor de referencia en el desarrollo y la gobernanza de las alianzas universitarias europeas, reforzando su proyección internacional y su compromiso con la construcción de un espacio universitario europeo más integrado, innovador y competitivo.