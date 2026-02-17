Dos investigadoras de la UCA coordinan un monográfico sobre lingüística clínica presentado en el Instituto Cervantes

La Universidad de Cádiz ha participado en la coordinación del número 14 de la revista semestral de investigación Archiletras Científica, un monográfico titulado Lingüística clínica, puente entre las humanidades y las ciencias de la salud, que ha sido presentado en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. El volumen ha sido coordinado por las investigadoras Carmen Varo y María Jesús Paredes, ambas vinculadas al Instituto de Lingüística Aplicada de la UCA.

El Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) desarrolla investigaciones dedicadas a trastornos del lenguaje infantil y a lenguaje y enfermedades neurodegenerativas, además de estudios en otras disciplinas como la lingüística forense, la asesoría lingüística o las industrias de la lengua.

La publicación reivindica el lenguaje como herramienta esencial tanto para el diagnóstico médico como para la terapia sanitaria. En palabras de Estrella Montolío, codirectora de la revista, la lingüística clínica constituye un ámbito de investigación con un marcado interés social, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. El monográfico se ha desarrollado con la colaboración de la Fundación Lilly, institución comprometida con el fortalecimiento del español como lengua de la ciencia a través de la iniciativa MEDES-MEDicina en Español.

Durante el acto de presentación, la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, destacó el papel del análisis lingüístico como forma de intervención y como tecnología del cuidado, subrayando que el lenguaje no es solo objeto de estudio académico, sino una herramienta decisiva para comprender, diagnosticar y acompañar en contextos sanitarios. En la misma línea, Arsenio Escolar, editor de Archiletras Científica, puso de relieve el amplio recorrido del número, que aborda desde fundamentos teóricos y metodológicos hasta aplicaciones relacionadas con el diagnóstico automático y la intervención tecnológica.

Carmen Varo y María Jesús Paredes subrayaron el amplísimo abanico de temas tratados. "En estas páginas el lector encontrará reflexiones sobre las bases epistemológicas, la integración de aspectos como la tipología lingüística, la prosodia o la pragmática como herramientas de diagnóstico; los trastornos del neurodesarrollo (estudios sobre autismo, discapacidad intelectual o la capacidad narrativa en niños con implante coclear) y también los retos en la edad adulta: afasia, bilingüismo en el párkinson o la detección automática del deterioro cognitiva".

Por su parte, el director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán, explicó que la colaboración en este monográfico se enmarca en las líneas de actuación de la entidad, centradas en el fomento de la ciencia española, el desarrollo de la medicina y la promoción del español como lengua de transmisión del conocimiento científico.

En su intervención, Estrella Montolío destacó que la lingüística clínica es una disciplina orientada a la mejora social, con impacto directo en distintos momentos del ciclo vital. Entre los ámbitos de aplicación mencionó los estudios sobre trastornos del neurodesarrollo, como el autismo o la discapacidad intelectual; el análisis de la capacidad narrativa en niños con implante coclear; así como investigaciones sobre afasia, bilingüismo en el párkinson o detección automática del deterioro cognitivo en la edad adulta.

El acto fue clausurado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien destacó el lenguaje como elemento fundamental y vehicular de la práctica médica y defendió la necesidad de tender puentes entre distintos ámbitos de conocimiento en un contexto de creciente especialización científica.